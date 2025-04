Max Verstappen heeft voor het eerst gereageerd op het feit dat hij een nieuwe teamgenoot heeft gekregen bij Red Bull Racing. De Nederlander was volgens Helmut Marko niet blij met de rijderswissel, en Verstappen stelt dat het team zijn mening kent.

Vlak na de Chinese Grand Prix werd duidelijk dat Red Bull een rijderswissel wilde doorvoeren. Na twee teleurstellende raceweekenden werd Liam Lawson teruggezet naar Racing Bulls en bewandelde Yuki Tsunoda de omgekeerde weg. De Japanner is vanaf dit weekend de teamgenoot van Verstappen, al is het maar de vraag of hij daar zo blij mee is. Volgens teamadviseur Marko zou Verstappen liever hebben gezien dat Lawson nog een kans kreeg.

Team kent zijn mening

In Suzuka reageerde Verstappen vandaag voor het eerst op de rijderswissel. Tegenover de internationale media is hij duidelijk: "Ik heb mijn mening met het team gedeeld. We hebben het niet alleen over de wissel gehad, maar over allerlei zaken. We hebben daar tijdens het vorige raceweekend over gesproken en daarna ook in de fabriek."

Zwijgen

De vraag die blijft liggen is of Verstappen het eens is met de wissel. In de paddock in Japan krijgt hij die vraag ook voorgeschoteld: "Zoals ik zei, ik heb met het team gedeeld hoe ik over alles denk. Het is niet altijd nodig om alles in het openbaar te zeggen. Ik denk dat het beter is om sommige zaken intern te houden."

Problemen oplossen

Verstappen stelt dat er heel andere problemen zijn bij Red Bull die nu zijn aandacht verdienen. De viervoudig wereldkampioen wijst bijvoorbeeld naar de tegenvallende prestaties: "Ons voornaamste probleem is dat de auto niet presteert zoals hij zou moeten presteren. Maar iedereen in het team weet dat, en dat is waar ik me op focus. Want zodra de auto competitiever wordt en beter te besturen is, wordt het ook voor degene in de andere auto makkelijker."