Het team van Red Bull Racing is momenteel niet de koploper in de Formule 1. Hun achterstand op McLaren is groot, en dat was eind vorig jaar ook het geval. Helmut Marko baalt van deze achterstand, en hij denkt dat de sterke prestaties van McLaren onder meer komen door Rob Marshall.

Red Bull zag hun voorsprong vorig jaar als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het gat werd verkleind, en in de loop van het seizoen pakte McLaren de handschoen op. De Britse renstal zette hun sterke groei door, en dat resulteerde vorig jaar zelfs in de constructeurstitel. Dit jaar willen ze bij McLaren de dubbel pakken, en vooralsnog ziet alles er goed uit. Ze wisten immers de eerste twee races van het seizoen te winnen.

Marshall

Bij McLaren zijn er in de afgelopen jaren veel zaken veranderd. Er zijn bijvoorbeeld meerdere nieuwe kopstukken bijgekomen, waaronder Rob Marshall. In het voorjaar van 2023 werd duidelijk dat hij Red Bull had verlaten, en het team gingen verruilen voor McLaren. Hij ging in januari 2024 officieel aan de slag bij zijn nieuwe werkgever, maar in de maanden daarvoor had het team al flinke progressie geboekt. Vorig jaar ging het steeds beter, en veel mensen wijzen naar technisch kopstuk Marshall.

Red Bull-dna bij McLaren

Lando Norris liet recent weten dat zijn auto lastig te besturen is. Het was een klacht die men bij Red Bull kent. Red Bull-adviseur Helmut Marko kreeg in een interview met Formel1.de dan ook de vraag of er een verband is: "Ik denk dat er een duidelijk verband is. De opwaartse spiraal van McLaren vond precies na de overgang plaats, dat was de Australische Grand Prix van 2024. Het is duidelijk dat er enige kennis is meegegaan. Rob is een ervaren, capabele ontwerper en zijn invloed bij McLaren is meer gaan opvallen. Het is aannemelijk dat er wat Red Bull-dna in die auto zit."