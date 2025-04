Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Japanse Grand Prix. Op het circuit van Suzuka werken de teams en de coureurs het derde raceweekend van het jaar af. Voor de fans in Europa wordt het wederom een vroegertje, want de sessies worden in de ochtenduren verreden.

Na een weekje pauze gaat het seizoen aankomend weekend verder in Japan. Na de races in Australië en China krijgen de teams nu de kans om weer hard aan de bak te gaan. In Japan wordt namelijk de eerste triple header van het jaar afgetrapt, in de komende weken wordt er ook gereden in Bahrein en Saoedi-Arabië. Dat is echter toekomstmuziek, want nu ligt de focus nog volledig op het spectaculaire circuit van Suzuka.

Nederlandse fans die alle actie willen volgen, moeten vroeg opstaan. De eerste vrije training wordt op vrijdag gestart om 04:30, terwijl de tweede vrije training om 08:00 wordt verreden. Op de zaterdag kunnen de fans met een ontbijtje op schoot naar de kwalificatie gaan kijken. Ook deze sessie wordt om 08:00 verreden, terwijl de race op zondag weer wat vroeger gaat beginnen. De Grand Prix van Japan begint op zondag 6 april om 07:00.

Starttijden Japan (Nederlandse tijd):

Vrijdag 4 april:

Eerste vrije training: 04:30 - 05:30

Tweede vrije training: 08:00 - 09:00

Zaterdag 5 april:

Derde vrije training: 04:30 - 05:30

Kwalificatie: 08:00 - 09:00

Zondag 6 april:

Grand Prix van Japan: 07:00

Waar is de Grand Prix van Japan te zien?

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor deze diensten moet men wel betalen, maar dan kunnen ze wel alle sessies live volgen en er zijn uitgebreide voor- en nabeschouwingen. De kwalificatie van de Japanse Grand Prix is ook live te zien bij de Duitse zender RTL, die bij veel providers in het pakket zit. De samenvattingen zijn dit jaar niet meer te zien bij de NOS, terwijl Ziggo Sport de beelden wel mag gebruiken.