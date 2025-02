Op deze manier kan er gratis F1 worden gekeken in Nederland

Het wordt dit jaar voor veel Nederlandse fans lastig om gratis naar de Formule 1 te kijken op de lineaire televisie. Viaplay komt met een tweetal nieuwe zenders, maar die zijn slechts bij twee providers te zien. RTL Duitsland kan een uitweg bieden, en ze hebben bekendgemaakt welke races ze live uit gaan zenden.

De Formule 1 is ook dit jaar in Nederland te zien bij Viaplay. De streamingdienst heeft voor dit jaar een aantal grote veranderingen doorgevoerd. Ze bieden nieuwe abonnementsvormen aan, waarvan één reclames heeft. Daarnaast introduceerden ze deze week twee nieuwe zenders voor de lineaire televisie. Op deze zenders wordt de Formule 1 ook uitgezonden, maar vooralsnog zijn ze alleen te zijn bij DELTA en Odido.

Duitsland

Het wordt hierdoor een stuk lastiger om gratis naar de Formule 1 te kijken op de lineaire televisie. Ook omdat ze de samenvattingen nu exclusief gaan uitzenden op hun eigen zenders. De Duitse commerciële zender RTL biedt mogelijk een uitweg voor de mensen die gratis naar de Formule 1 willen kijken. De zender is onderdeel van het pakket bij veel providers, en ze hebben een deal gesloten met Sky waardoor ze een aantal races gratis kunnen gaan uitzenden.

Keuzes gemaakt

Het feit dat RTL deze deal had gesloten was al eventjes bekend. RTL heeft nu echter bekendgemaakt welke races ze live gaan uitzenden. Het gaat om de Grands Prix van China, Emilia-Romagna, Spanje, Canada, België, Nederland en Las Vegas. Daarnaast gaan ze ook de kwalificaties van de raceweekenden in Australië, China, Japan, Emilia-Romagna, Monaco, Spanje, België, Hongarije, Nederland, Singapore en Las Vegas uitzenden.

Alternatief

Het commentaar bij de sessies wordt verricht door Heiko Wasser en voormalig Formule 1-coureur Christian Danner. Daarnaast zal voormalig Haas-teambaas Günther Steiner voor de analyses gaan zorgen. RTL zendt lang niet alle races uit, maar ze vormen wel een uitweg voor de mensen die geen Viaplay hebben, en wel gratis naar de koningsklasse van de autosport willen kijken.