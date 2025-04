Het team van Red Bull Racing beleeft een onrustige periode. Ze hebben Liam Lawson al na twee races vervangen door Yuki Tsunoda, maar daarmee is de onrust niet verdwenen. De coureurssituatie blijft een groot verhaal, maar volgens Helmut Marko maakt Daniel Ricciardo geen onderdeel uit van deze verhalen.

Red Bull heeft al na twee races ingegrepen. De prestaties van de onervaren Lawson in Australië en China vielen dusdanig tegen, dat Red Bull besloot een rijderswissel door te voeren. Vanaf het raceweekend in Japan mag Yuki Tsunoda zich laten zien naast Max Verstappen. De vraag is echter of de Japanner in staat is om Verstappen bij te houden. Red Bull is immers volledig om Verstappen heen gebouwd.

Nieuwe kans

De laatste coureur die bij Red Bull enigszins in staat was om Verstappen bij te houden, was Daniel Ricciardo. De Australiër mocht vorig jaar dromen van een comeback bij Red Bull, en hij kreeg een nieuwe kans bij zusterteam VCARB. Daar werd hij echter volledig overschaduwd door Tsunoda. Uiteindelijk werd hij zelfs aan de kant geschoven en vervangen door Lawson. Sindsdien is het heel erg stil rondom Ricciardo.

Wel in de paddock, geen comeback

Toch vonden sommige mensen het een goed idee om Ricciardo weer op te bellen voor het plekje bij Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal vinden ze dat echter geen goed idee. Red Bull-adviseur Helmut Marko werd hiernaar gevraagd in een interview met Formel1.de. Zijn antwoord was echter heel erg helder: "Nee, dat hebben we nooit overwogen. Daniel heeft zijn laatste race gereden en hij heeft zich sindsdien afzijdig gehouden van de Formule 1. Hij was er in Australië kort bij, maar ik denk dat hij op donderdag weer weg was. Dit was nooit een onderwerp."

Ricciardo heeft sinds zijn F1-exit vorig jaar weinig meer van zich laten horen. Hij liet zijn neus zien bij een paar PR-evenementen, maar verder bleef hij uit de publiciteit. Hij dook recent nog wel op een reclame van een drankmerk.