Het team van Red Bull Racing heeft een onrustige week achter de rug. Ze besloten Liam Lawson terug te zetten naar Racing Bulls, en hem te vervangen door Yuki Tsunoda. De Japanner zal er direct moeten staan, maar volgens Helmut Marko mag hij het seizoen gaan afmaken.

Lawson werd eind vorig jaar aangesteld als de vervanger van de tegenvallende Sergio Perez. De Nieuw-Zeelander had amper ervaring, maar bij Red Bull hadden ze veel vertrouwen in hem. Zijn opdracht was duidelijk: hij moest Max Verstappen rugdekking geven. In Australië en China bleek echter dat hij niet in staat was om dit te doen, waarna Red Bull hem degradeerde naar Racing Bulls. Red Bull vond dit de beste oplossing voor deze situatie.

Seizoen afmaken

Tsunoda maakt voor de ogen van zijn landgenoten in Suzuka zijn Red Bull-debuut. De vraag is nu wat Red Bull gaat doen als Tsunoda ook niet goed presteert. Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt in gesprek met Formel1.de geconfronteerd met dit vraagstuk. Marko is direct heel duidelijk: "Yuki Tsunoda maakt het seizoen af." Lawson moest Verstappen rugdekking geven, maar Tsunoda heeft geen soortgelijke opdracht gekregen: "Nee, hij hoeft zich geen zorgen te maken. Vergeet niet dat Lawson zich twee keer als twintigste kwalificeerde, dat is heel lastig."

Technische feedback

Marko probeert daarna uit te leggen waarom Red Bull denkt dat Tsunoda deze missie aankan. De Oostenrijkse adviseur stelt dat een aantal simulatorsessies op de fabriek in Milton Keynes een doorslaggevende factor waren. "We moesten snel reageren, en alles was goed. Ook over de technische feedback. Hij krijgt regelmatig het verwijt dat hij dat niet heeft, dat hij de technische kant niet snapt of dat hij een auto niet kan afstellen. Het blijkt dat dit niet klopt."

Volgens meerdere geruchten speelde Honda ook een belangrijke rol bij deze transfer. Marko is daar duidelijk over: "Het is toeval dat de volgende race in Japan is. Natuurlijk is Honda blij met deze beslissing, dat is duidelijk, maar dat is geen doorslaggevende factor. De betrokkenheid van Honda stopt na dit jaar sowieso. Het was dus geen doorslaggevende factor en ook niet de motivatie om deze keuze te maken."