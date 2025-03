Het F1-team Sauber, dat momenteel onder de naam Stake opereert, heeft een belangrijk contract verlengd met een bestaande sponsor: Edelweiss, een Zwitserse luchtvaartmaatschappij.

De samenwerking tussen beide partijen is nu voor het vijfde jaar op rij verlengd, wat het belang van deze relatie onderstreept. Met de verlenging van dit contract is het duidelijk dat Edelweiss een cruciale rol blijft spelen in de bedrijfsvoering van Sauber, zelfs met de grote veranderingen die het team te wachten staan.

Audi

Vanaf 2026 zal Sauber de naam van het Duitse automerk Audi dragen, dat de overname van het team heeft bevestigd. Dit markeert een nieuw tijdperk voor het team, maar de relatie met Edelweiss blijft dit seizoen nog sterk. Tot nu toe heeft Sauber een goed seizoen achter de rug, gezien de punten die het team nu al heeft behaald en de prestaties die zijn geleverd in 2024. De verlenging van het contract met Edelweiss geeft aan dat Sauber tevreden is met de samenwerking, die hen niet alleen helpt met logistiek, maar ook met de ervaring die het biedt aan zowel teamleden als fans.

Wat houdt de deal precies in?

Edelweiss blijft het komende jaar aan als sponsor en biedt exclusieve diensten aan, waaronder privé tours en VIP race access voor de fans. Deze tours bieden de mogelijkheid om achter de schermen te kijken, wat een unieke ervaring voor de deelnemers creëert.

Een bijzonder hoogtepunt in de samenwerking is de 'Join the Team'-ervaring tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar fans samen met Sauber kunnen reizen op een chartervlucht, in het teamhotel kunnen verblijven en exclusieve toegang krijgen tot de paddock tijdens het raceweekend. Daarnaast organiseert het team samen met Edelweiss een Factory Experience, waarbij fans het hoofdkantoor in Hinwil, Zürich, kunnen bezoeken voor een kijkje achter de schermen.

Belang van de samenwerking

Stefano Battiston, de Chief Commercial Officer van Sauber, benadrukte het belang van de langdurige samenwerking met Edelweiss: "We zijn trots op de voortzetting van onze langdurige samenwerking met Edelweiss, een relatie die is gebaseerd op betrouwbaarheid, uitmuntendheid en gedeelde waarden." Hij voegde eraan toe dat de Formule 1-kalender veeleisend is en dat Edelweiss' steun essentieel is voor het team om comfortabel en efficiënt te reizen, terwijl ze zich richten op hun ambities op het circuit.