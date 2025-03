'Red Bull kan Verstappen verliezen door opmerkelijke prestatieclausule'

Het team van Red Bull Racing is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze zijn niet snel genoeg om te vechten met McLaren, en dat zorgt voor ergernis bij Max Verstappen. Red Bull moet doorwerken, want het lijkt erop dat Verstappen om zich heen kan kijken als sterke prestaties uitblijven.

Verstappen en Red Bull hadden gehoopt goed aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. In de regen in Australië eindigde Verstappen nog wel op het podium, maar in China was de ontevredenheid heel erg groot. Verstappen eiste verbetering van Red Bull, en hij stelde dat ze momenteel het vierde team zijn. Red Bull greep ook in, en degradeerden Liam Lawson. Hij wordt voor de rest van het jaar vervangen door Yuki Tsunoda.

Speculaties

Bij Red Bull moeten ze aan de bak, want ze willen Verstappen vanzelfsprekend niet verliezen. De Nederlander staat nog onder contract tot en met 2028, maar er gaan veel speculaties rond over zijn toekomst. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko deelde meerdere keren een waarschuwing uit. Verstappen heeft een competitieve auto nodig, zo legde Marko uit bij F1-Insider: "Als hij dat gevoel niet heeft, dan bestaat het risico dat hij een andere aanpak kiest."

Winnende auto

Verstappen heeft een doorlopend contract, maar er bestaan wel clausules. Volgens F1-Insider is het dan ook zeer belangrijk dat Red Bull snel de weg omhoog in gaat zetten. Het Duitse medium spreekt van ontbindingsclausules, en verklaart wat er precies in staat. Simpel gezegd zou er in Verstappens contract staan dat als Red Bull hem geen auto geeft waarmee hij kan winnen, dat de viervoudig wereldkampioen dan vroegtijdig kan vertrekken.

De vraag die dan overblijft, is waar Verstappen dan heen kan gaan. Hij werd in verband gebracht met Aston Martin en Mercedes, maar daar lijkt geen plek meer te zijn. Mercedes heeft nog twee vrije zitjes voor 2025, maar teambaas Toto Wolff stelde dat hij de contracten van George Russell en Andrea Kimi Antonelli wil verlengen.