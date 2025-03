Het team van Red Bull Racing nam deze week een ingrijpende beslissing. Ze hebben besloten om Liam Lawson te vervangen door Yuki Tsunoda. Bij de andere teams bekijken ze deze situatie vanaf de zijlijn, Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil er niet te veel over kwijt.

Lawson kende een rampzalige start van het seizoen. De Nieuw-Zeelander wist geen punten te pakken in Australië en China. Het waren twee rampzalige weekenden, en Red Bull nam een ingrijpend besluit. Ze hebben besloten dat Lawson nog meer moet leren, en hij wordt teruggezet naar Racing Bulls. Yuki Tsunoda bewandelt de tegenovergestelde route, en vervangt vanaf de Japanse Grand Prix Lawson bij Red Bull.

De zaken van Red Bull

Bij de andere teams bekijken ze deze bizarre ingreep van een afstandje. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil het niet als een soort voordeel voor zijn team zien. In een interview met het Franse L'Equipe werd hij gevraagd naar deze beslissing van Red Bull: "Zou ik een coureur vervangen na twee Grands Prix? Dat zijn de zaken van Red Bull. Jullie weten niet hoe moeilijk het is om te beoordelen wat er gebeurt binnen een ander team. Jullie weten ook niet wat er speelt of wat hen tot die beslissing heeft gebracht."

Geen commentaar

Bij Red Bull verdedigde men hun besluit. Helmut Marko noemde het een 'vergissing' om Lawson zo vroeg te promoveren, en Christian Horner stelde dat Red Bull ook een soort zorgplicht heeft voor hem. Vasseur wil echter geen oordeel vellen over de keuze van zijn concurrent: "Er zitten zeker twaalf miljard redenen achter, die alleen het desbetreffende team en de coureur kennen. Sterker nog, soms kent de coureur die redenen niet eens. Daarom geef ik er liever geen commentaar op."

Weinig informatie

Lawson is al na twee raceweekenden aan de kant geschoven. Veel mensen vinden daar iets van, maar volgens Vasseur is het niet aan hem om te oordelen: "Jullie kunnen het wel hard vinden, omdat het na twee races gebeurt, maar we hebben nog geen tien procent van de informatie om een oordeel te kunnen geven. Ik haat het als mensen ons beoordelen op wat we doen, dus ik zal dat ook niet bij anderen doen."