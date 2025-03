Het team van Red Bull Racing heeft vandaag een ingrijpende beslissing genomen. Ze hebben Liam Lawson vervangen door Yuki Tsunoda. Het nieuws hing al eventjes in de lucht, maar het zorgt toch voor de nodige onrust. Giedo van der Garde komt met een felle reactie, en dat levert hem een like van Max Verstappen op.

Red Bull heeft besloten om al na twee raceweekenden een rijderswissel door te voeren. Lawson kende teleurstellende weekenden in Australië en China, en bij Red Bull hebben ze ingegrepen. Ze willen dit jaar een gooi naar de titels kunnen doen, maar ze hebben niet het gevoel dat ze dat kunnen doen met Lawson. Daarom hebben ze besloten hem te vervangen door Yuki Tsunoda, die zijn Red Bull-debuut gaat maken in Japan.

Pestgedrag

De rijderswissel van Red Bull maakt veel reacties los. Op sociale media regent het reacties. Oud-coureur en analist Giedo van der Garde deelde zijn mening op Instagram: "Ik word een beetje moe van de berichten dat de Formule 1 de zwaarste sport is en dat je de gevolgen moet ondergaan als je niet presteert. Ja, je moet het goed doen. Ja, de druk is heel groot. Maar naar mijn idee komt dit dichter in de buurt van pestgedrag of paniek, in plaats van kijken naar daadwerkelijke prestaties van topsporters."

Like van Verstappen

Van der Garde heeft het gevoel dat Red Bull zijn loopbaan heeft beschadigd. Hij sluit zijn bericht af met een mooie boodschap voor de jonge Nieuw-Zeelander: "Hij deed het niet goed in de eerste twee races, maar als er iemand is die dat beseft, dan is hij dat zelf wel. Ik wens Liam heel veel sterkte en moed in Japan. Hou vol en bewijs hun ongelijk."

Het opvallendste is dat het felle bericht werd geliket door niemand minder dan Max Verstappen. Hij heeft zelf nog niet gereageerd op de rijderswissel, maar volgens De Telegraaf was hij er niet blij mee.