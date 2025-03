Het lijkt er sterk op dat Red Bull Racing een ingrijpende beslissing heeft genomen. Gisteravond werd duidelijk dat Red Bull Liam Lawson gaat vervangen door Yuki Tsunoda. Een officiële bevestiging zou later deze week volgen. De vraag is nu hoe Max Verstappen hierover denkt.

Lawson was nog maar net begonnen aan zijn avontuur bij Red Bull Racing. In Australië reed hij zijn eerste race in dienst van het Oostenrijkse topteam. Na een tegenvallende kwalificatie startte hij daar vanuit de pitlane. Na een mislukte strategische gok in de regen crashte hij, maar dat namen ze hem niet kwalijk bij Red Bull. In China kende hij weer een teleurstellend weekend, en ditmaal was de kritiek veel groter.

Tsunoda

Op dinsdagavond meldde De Limburger en De Telegraaf dat het Red Bull-avontuur van Lawson ten einde is. Hij zal nog voor de Japanse Grand Prix worden vervangen door Yuki Tsunoda. Het is een opvallende beslissing, zo blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf. Volgens de krant werd er achter de schermen niet altijd positief gesproken over Tsunoda door de beleidsbepalers bij Red Bull. Nu hebben ze echter toch het besluit genomen om hem promotie te geven.

Verstappen niet blij

Tsunoda wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De vraag is nu hoe de regerend wereldkampioen hierop zal reageren. Volgens De Telegraaf is het niet zo dat de wil van Verstappen wet is bij Red Bull. Verstappen zou het namelijk niet eens zijn met de beslissing van de teamleiding om Lawson al na twee Grands Prix aan de kant te schuiven. Hoe er verder intern is gereageerd, meldt de krant niet.

Pijnlijke beslissing

Voor Red Bull is deze beslissing pijnlijk. Eind vorig jaar werd immers Sergio Perez de laan uitgestuurd na teleurstellende resultaten, waarna het vertrouwen in Lawson werd uitgesproken. Nu komen ze dus toch terug op die beslissing, en geven ze Tsunoda de kans. De Japanner rijdt al sinds 2021 voor het zusterteam van Red Bull, en werd vorig jaar niet goed genoeg geacht voor het echte werk.