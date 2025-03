Het team van Red Bull Racing is bezig aan een onrustige periode in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal komt snelheid te kort, en ze hebben na twee races de line-up al aangepast. Helmut Marko ziet lichtpuntjes, en stelt dat het in China veel beter ging dan mensen denken.

Red Bull domineert deze week de headlines. De tegenvallende prestaties zorgden voor kritiek van Max Verstappen, en Red Bull kondigde daarnaast een soort crisisoverleg aan. Daarnaast speelde de kwestie over Liam Lawson op de achtergrond. Red Bull besloot in te grijpen, en Lawson wordt vanaf de Japanse Grand Prix vervangen door Yuki Tsunoda. In Japan hoopt Red Bull weer wat beter voor de dag te komen.

Te voorzichtig

In China kende het team een wisselvallig weekend. Verstappen kende een goede sprint kwalificatie en sprintrace, maar was niet tevreden. In de Grand Prix kwam hij pas laat op gang, en kwam hij als vierde over de streep. In een interview met OE24 krijgt teamadviseur Helmut Marko de vraag hoe zijn gevoel is na het raceweekend in China: "Het gaat weer wat beter. Ons resultaat was slechter dan onze performance. Max was te voorzichtig toen hij reed op de mediums, met de harde banden kon hij de McLarens toch bijhouden."

Pakt Verstappen de wereldtitel?

De achterstand op de McLarens is wel groter geworden in het wereldkampioenschap. Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken, maar het lijkt erop dat dit een zeer lastige opgave gaat worden. De Nederlander wil er zelf nog niet aandenken, en ook Marko twijfelt nog een beetje. De interviewer vraagt Marko of het verstandig zou zijn om geld in te zetten op een wereldtitel van Verstappen. Het antwoord van de Red Bull-adviseur spreekt boekdelen: "Nee, onze auto moet beter gaan werken." Red Bull zal dus hard moeten gaan werken om een winnende auto op de baan te krijgen.