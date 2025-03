Yuki Tsunoda gaat zijn droom werkelijkheid laten worden. Vandaag werd bekend dat hij vanaf de Japanse Grand Prix voor Red Bull Racing gaat rijden. Tsunoda is trots op deze promotie, en hij is klaar voor deze nieuwe uitdaging in de Formule 1.

Tsunoda reed al sinds 2021 voor het zusterteam van Red Bull. De Japanner presteerde wisselend, maar toen Red Bull vorig jaar besloot om Sergio Perez aan de kant te schuiven, vonden veel mensen Tsunoda de ideale vervanger. Bij Red Bull kozen ze echter voor de onervaren Lawson. De Nieuw-Zeelander kende dit jaar een slechte start van het seizoen, terwijl Tsunoda sterk en fel aan het seizoen begon.

Uitdaging

De tegenvallende resultaten van Lawson zorgden ervoor dat Red Bull heeft ingegrepen. Ze zien in dat de promotie voor hem te vroeg was, en ze vervangen hem per direct door Tsunoda. De Japanner is enorm trots op deze kans, en kan haast niet wachten om te laten zien wat hij in huis heeft. Op sociale media deelde hij trots een foto van zichzelf in Red Bull-outfit, en zijn boodschap was ook duidelijk: "Ik ben klaar voor de uitdaging die voor me ligt!"

Dankbaarheid

Ook op de sociale media van Red Bull kwam hij met een reactie op zijn promotie. In het Japans sprak hij daar zijn fans toe: "Ik kijk ernaar uit om mijn thuisrace te gaan rijden met Red Bull Racing." Ook de fans van zijn oude team Racing Bulls konden niet achterblijven. Ook voor hen had hij een videoboodschap ingesproken. Hij reageerde dankbaar op zijn tijd bij het in Faenza gevestigde team: "Ik wil het team en de fans van Racing Bulls enorm bedanken voor de geweldige periode en alle mooie herinneringen. Ik blijf bij de Red Bull-familie, dus ik ben nooit ver weg. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal weer in de paddock te zien."