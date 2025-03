Zwaar gefrustreerde Lawson zoekt naar antwoorden na mislukte dag

Liam Lawson sloeg een modderfiguur in de sprint kwalificatie in China. De Nieuw-Zeelandse Red Bull-coureur kon niet de buurt komen van zijn teamgenoot Max Verstappen, en noteerde de langzaamste tijd. Na afloop was Lawson enorm gefrustreerd over zijn prestatie.

Lawson kende vorige week in Australië een raceweekend om snel te vergeten. In Melbourne verpestte hij zijn kwalificatie en viel hij na een crash uit in de race. Nu ging het niet beter, want in China vergooide hij alles in de sprint kwalificatie. Hij kende een aardige eerste run, maar maakte daarna een klein foutje. Hierdoor kon hij geen snelle tijd noteren, en moest hij genoegen nemen met de pijnlijke twintigste tijd. Alle andere negentien coureurs waren sneller, en dat is gênant voor een topteam zoals Red Bull Racing.

Begin was goed

Om het allemaal nog pijnlijker te maken noteerde Lawsons teamgenoot Max Verstappen de tweede plek. Met een gezicht als een oorwurm meldde Lawson zich na SQ1 bij F1 TV om terug te kijken op zijn mislukte sessie: "Ik ging van de baan in mijn tweede ronde. Dat is natuurlijk heel jammer. Het begin was niet eens zo slecht. De eerste ronde was best goed, en we hadden het plan om vanaf daar verder te gaan bouwen."

Enorme frustratie

Lawson en Red Bull konden niet gaan verder bouwen. Sterker nog, hun plannetje stortte als een kaartenhuis in elkaar. Lawson start de sprintrace vanuit het achterveld, en dat is een reusachtige teleurstelling. Hij legt uit waar het precies misging in de tweede run: "We bleven op de baan om de banden af te koelen, en ik had het er echt heel moeilijk mee om de temperaturen omlaag te krijgen. We begonnen hierdoor met te warme banden aan de ronde, en tijdens dat rondje had ik het ook heel lastig. Dit is echt frustrerend." Het is nog niet bekend of Red Bull hem uit de pitlane laat starten of niet.