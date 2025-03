Het team van Red Bull Racing is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De prestaties vallen tegen, en er werd al gesuggereerd dat de Racing Bulls-auto beter zou zijn. Helmut Marko geeft toe dat deze auto makkelijker te besturen is, maar dat de Red Bull nog altijd sneller is.

Bij Red Bull doen ze er niet geheimzinnig over: ze hebben grote problemen. De performance valt flink tegen, en Max Verstappen heeft al aan de bel getrokken. In China stelde hij dat Red Bull momenteel het vierde team is, en dat is niet wat men wil. Red Bull wil meevechten om de zeges, maar momenteel lijkt dat onhaalbaar te zijn. Er moet iets gebeuren, en daarom staat er ook een speciale vergadering op de planning om de problemen te bespreken.

Is Racing Bulls sneller?

In de afgelopen dagen gingen er veel verhalen rond over de performance van Red Bull. Zo werd er gesteld dat de auto van zusterteam Racing Bulls momenteel sterker is dan de RB21 van Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko wordt hiermee geconfronteerd in gesprek met OE24: "Het is waar dat de RB21 lastig te besturen is. De Racing Bull is makkelijker te besturen, en is erg snel over een kwalificatierondje. Maar in de race ligt hij aanzienlijk achter op de auto van Red Bull."

Red Bull heeft in de afgelopen periode afscheid genomen van meerdere kopstukken. De Oostenrijkse renstal heeft altijd gezegd dat dit geen impact heeft op hun resultaten, maar daar wordt sterk aan getwijfeld. Marko krijgt de vraag of het vertrek van Adrian Newey te maken heeft met de huidige tegenvallende resultaten: "Natuurlijk ontbreekt er zo'n man. Een Newey is een Newey. Maar we zijn een team met bijna duizend mensen aan boord. De crew die achter hem stond werd ook geleidelijk steeds groter."