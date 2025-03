Het team van Red Bull Racing bevindt zich momenteel in een soort crisissituatie. De resultaten vallen tegen en het lijkt er sterk op dat Liam Lawson al na twee races wordt vervangen. Helmut Marko doet er niet geheimzinnig over en kondigt groot nieuws aan.

Het team van Red Bull had in Australië en China een grote achterstand op McLaren. Max Verstappen wist er het maximale uit te halen, maar hij was niet tevreden. Hij zette het team op scherp, en stelde dat Red Bull momenteel het vierde team op de grid is. Bij Red Bull namen ze de klachten serieus, en kondigden ze een noodvergadering aan. Als kers op de taart werd ook duidelijk dat Liam Lawson waarschijnlijk al na twee races wordt vervangen door Yuki Tsunoda.

Crisisoverleg

Red Bull-adviseur Helmut Marko deelde in China al een aantal waarschuwingen uit aan het adres van Lawson. In een interview met OE24 wordt Marko gevraagd naar het crisisoverleg en de toekomst van Lawson: "Het hoofddoel van deze vergadering is dat Max met de technici om tafel gaat zitten en de volgende stappen gaat doornemen. Er moet in alle rust worden gereageerde op de wensen en de kritiek van Max."

Snelle aankondiging

De vraag die dan op tafel blijft liggen, is wat er gaat gebeuren met Lawson. Het lijkt er immers sterk op dat hij wordt vervangen door Racing Bulls-coureur Tsunoda. Marko wordt geconfronteerd met het feit dat veel media stellen dat de beslissing al is genomen en dat Lawson wordt vervangen. Marko doet er niet heel erg geheimzinnig over: "Er zal binnenkort een beslissing vallen en die zal daarna worden bekendgemaakt. Je zult tot morgen (vandaag, donderdag, red.) moeten wachten."

Rampzalige weken

Marko's uitspraak rijmt met wat er eerder lekte, aangezien het de verwachting was dat Red Bull later deze week met nieuws zou komen. Het zou betekenen dat Lawson al na twee races wordt teruggezet. De Nieuw-Zeelander kende een ongelukkige seizoenstart waarin hij geen punten wist te scoren. In China ging het voor hem al mis in de kwalificatie, toen hij de langzaamste tijd noteerde.

Vergissing

Tsunoda is wel sterk aan het seizoen begonnen. Marko krijgt dan ook de vraag waarom Red Bull eind vorig jaar Lawson boven Tsunoda verkoos: "Yuki was te inconsistent. Daarom hebben we unaniem voor Lawson gekozen. Maar door de toenemende druk kon hij vanaf de eerste dag in Australië niet presteren. Daarna raakte hij in een neerwaartse spiraal. Het is als een bokser die knock-out is geslagen. Het is heel moeilijk om eruit te komen. In die zin was dit een vergissing."