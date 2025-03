Autosportfederatie FIA heeft weer voor de nodige opschudding gezorgd in de Formule 1. Ze denken er namelijk serieus over na om de V10-krachtbronnen te laten terugkeren in de Formule 1. Het zorgt voor de nodige ophef, en Max Verstappen kan wel lachen om de onrust.

Vanaf volgend jaar gaan er nieuwe motorische regels gelden in de Formule 1. Deze nieuwe regels hebben de aandacht getrokken van fabrikanten, en dat heeft geresulteerd in inschrijvingen van Audi, Honda en Ford. Toch is er een kans dat er slechts een paar jaar gebruik wordt gemaakt van deze regels. De FIA wil de iconische V10-krachtbron terugbrengen. De motor moet gaan draaien op duurzame brandstof, en in 2028 of 2029 kan de V10 terugkeren.

Grote belangen

Het zorgde voor de nodige ophef. Veel mensen zien de V10 graag terugkeren, maar dan moet wel op een goede manier gaan. Bij nieuwe fabrikant Audi zijn ze er iets minder blij mee, en lieten ze weten dat ze zich hadden aangemeld door de regels van 2026. Max Verstappen gaf eerder al aan dat de V10 hem langer in de Formule 1 kan houden. In gesprek met Motorsport.com reageert Verstappen op het feit dat de FIA er serieus over nadenkt: "Natuurlijk is dat positief, maar het is niet alleen aan de FIA. Er moeten veel mensen mee akkoord gaan."

Duur grapje

De motorfabrikanten moeten het er immers ook mee eens zijn. Ze zijn al volop bezig met het ontwikkelen van de 2026-motoren, en de FIA gaf aan dat deze regels in een uiterst geval ook kunnen worden geschrapt. Als Verstappen dat hoort, moet hij een beetje lachen: "Dat is een duur grapje! Maar goed, het is niet mijn geld. Andere mensen moeten daar een beslissing over nemen en er zijn momenteel veel machtige partijen bij betrokken. Ik weet niet of die nieuwe reglementen wel of niet goed gaan zijn, dus we moeten gewoon afwachten wat ze beslissen."