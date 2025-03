Het team van Red Bull Racing heeft het momenteel zwaar. De prestaties vallen tegen en het lijkt er sterk op dat ze Liam Lawson al na twee races gaan vervangen door Yuki Tsunoda. De vraag is waar de problemen van Red Bull vandaan komen, volgens Gian Carlo Minardi heeft ook Verstappen schuld.

Verstappen is momenteel de enige coureur die scoort bij Red Bull. Lawson wist geen punten te pakken in Australië en China, en hij lijkt zijn zitje nu kwijt te zijn. Het is een harde ingreep, maar Red Bull zoekt naar oplossingen van de huidige problemen. Verstappen nam het in China op voor Lawson, en stelde dat de Nieuw-Zeelander het waarschijnlijk beter zou doen bij Racing Bulls. Verstappen stelde dat dit te maken heeft met het feit dat deze bolide makkelijker te besturen is dan de RB21.

Alleen Verstappen scoort

Verstappen doet er op zijn beurt alles aan om te helpen bij het oplossen van de problemen. Volgens voormalig Minardi-teambaas Gian Carlo Minardi heeft Verstappen ook schuld, zo suggereert hij in een column op zijn site: "Red Bull heeft een heel ander probleem, als we dat zo kunnen stellen. Ze racen namelijk weer met één coureur, namelijk Max Verstappen. Het is echter niet mogelijk dat degene die naast hem rijdt, zulke enorme problemen heeft."

Lastige auto

De Italiaan denkt dat de auto veel beter bij Verstappen past. En de Nederlander is tevens de stercoureur van het team. Minardi ziet dit als een oorzaak van de problemen van Red Bull: "Het is waarschijnlijk een heel erg lastige auto om te besturen en te managen. De auto is volledig gebouwd rondom de Nederlander, die een nogal specifieke rijstijl heeft. Daardoor komen zijn teamgenoten in de problemen terecht. Ik kan me moeilijk een andere verklaring voorstellen, want de coureurs van het zusterteam zijn sneller en presteren ook beter dan Lawson."