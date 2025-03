De tegenvallende seizoenstart van Red Bull zorgt ervoor dat er veelvuldig wordt gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Ralf Schumacher doet daar veelvuldig aan mee, en hij stelt dat Verstappen gaat vertrekken. Volgens de Duitser kon één team met interesse in Verstappen zijn salaris niet betalen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. Hij lijkt zich op zijn gemak te voelen bij de Oostenrijkse renstal, maar de tegenvallende prestaties zorgen voor speculaties. In Australië en China wist hij niet te winnen, en later deze week staat er een speciale noodvergadering op de planning bij Red Bull. Ondertussen geven kenners en analisten hun mening over de zaak.

Onder contract uitkomen

De vraag is hoe de toekomst voor Verstappen uit gaat zien. Verstappen werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin en Mercedes. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelt dat hij meer heeft gehoord over deze zaak. De Duitser is stellig, en legt uit dat Verstappen wilde vertrekken. In gesprek met Formel1.de legt Schumacher het uit: "Hij kon niet zonder gedoe onder zijn contract uitkomen. En er is dan waarschijnlijk nog een detail dat een beetje een probleem vormt."

Salaris

Volgens Schumacher gaat het 'detail' over gesprekken met een ander team. De Duitser, die denkt dat Verstappen naar Mercedes gaat, legt niet uit om welke renstal het gaat. Verstappen werd eerder in verband gebracht met Aston Martin, maar dat team noemt Schumacher niet. "Het team waar hij heen wilde, of in ieder geval een team dat geïnteresseerd in hem was, heeft waarschijnlijk niet de financiële middelen om aan zijn salariseisen te voldoen. Laten we zeggen dat er problemen waren."

Toekomst

Het blijft voorlopig dus nog onduidelijk als het gaat om de toekomst van Verstappen. De Nederlander wil er zelf niets over kwijt, en hij focust zich volledig op het huidige Formule 1-seizoen. Verstappens naam viel eerder bij Aston Martin en Mercedes. De verhalen over Aston Martin gingen begin dit jaar rond, terwijl McLaren-CEO Zak Brown vorige week riep dat Verstappen naar Mercedes gaat overstappen.