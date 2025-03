Max Verstappen heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. Zijn team Red Bull heeft nog geen winnende auto gebouwd, en de achterstand op McLaren is groot. Volgens Ralf Schumacher is er sprake van een chaotische situatie en hij denkt dat Verstappen gaat overstappen naar Mercedes.

Verstappen presteerde afgelopen weekend maximaal in China. In de sprintrace bereikte hij het podium, terwijl hij in de Grand Prix niet verder kwam dan de vierde plek. Volgens Verstappen is Red Bull op dit moment dan ook het vierde team, naast McLaren vindt hij ook Mercedes en Ferrari sneller. Bij Red Bull luisterden ze naar zijn oproep en later deze week staat er een crisisoverleg op de fabriek in Milton Keynes op het programma.

Knoop doorhakken

Oud-coureur Ralf Schumacher is heel kritisch op de huidige gang van zaken bij Red Bull. Schumacher denkt dat Verstappen binnen twee tot vier races een beslissing gaat maken over zijn toekomst. In een interview met Formel1.de deelt Schumacher wat hij verwacht van deze beslissing: "Ik denk dat Max het team zal gaan verlaten, vooral als er in de komende twee, drie of vier races niet gaat gebeuren. Dan wordt de knoop doorgehakt."

Ruilen met Russell

Dan is de vraag waar Verstappen heengaat, mocht hij vertrekken bij Red Bull. Aston Martin en Mercedes lijken de meest logische plekken te zijn, en volgens Schumacher is het laatst genoemde team de grootste kanshebber: "Dan zien we waarschijnlijk een wissel tussen George Russell en Max, in welke vorm dan ook." Russell beschikt over een aflopend contract, maar is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Schumacher is echter heel erg zeker van zijn zaak, en hij wijst naar 2026: "Voor volgend jaar zou ik het bijna kunnen aannemen, want op dit moment is Mercedes waarschijnlijk het enige echte alternatief voor Max."