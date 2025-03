Max Verstappen was afgelopen weekend niet tevreden met zijn prestaties in China. In de race kwam hij als vierde over de streep, en het was niet mogelijk om voor de zege te vechten. Helmut Marko weet dat het snel beter moet gaan, want anders wordt het voor Red Bull Racing lastig om Verstappen te behouden.

Verstappen ligt tot en met 2028 vast bij Red Bull. De Nederlander voelt zich thuis bij het team, maar hij wil dit jaar wel kunnen presteren. In Australië en China werd duidelijk dat Red Bull vooralsnog niet in staat is om echt voor de overwinningen te vechten. McLaren is veel te snel, en de Red Bull-bolide heeft nog meerdere zwakke punten. Verstappen sloeg alarm en stelde dat Red Bull nu het vierde team is. Niet alleen McLaren, maar ook Ferrari en Mercedes zijn sneller.

Verstappen wil winnen

Al snel gingen er weer geruchten rond over de toekomst van Verstappen. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko weet dat het team snel verbeteringen moet doorvoeren. In gesprek met Servus TV benadrukt hij dat het seizoen nog maar net is begonnen, maar er moet wel iets gebeuren: "Max wil een auto waarmee hij altijd kan winnen. Er zijn altijd prestatieclausules en als we dat niet kunnen leveren, dan wordt het moeilijk om Verstappen te behouden."

Red Bull heeft een technische achterstand

Direct na de Chinese Grand Prix werd duidelijk dat Red Bull de problemen zeer serieus neemt. Marko verklaart dan ook wat er speelt: "We hebben een technische achterstand en we moeten uitzoeken hoe we weer een winnende auto kunnen bouwen en binnen wel tijdsbestek." Later deze week staat er een crisisoverleg op het programma op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Ook Verstappen zal hierbij aanwezig zijn, maar Marko heeft geen hoge verwachtingen: "Een snelle update zou mooi zijn, maar daar kun je niet altijd op vertrouwen."