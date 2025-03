Max Verstappen kende een wisselvallige race in China. Aan het begin van de Grand Prix had hij het zwaar, terwijl hij in de slotfase een sterk tempo te pakken had. Verstappen tast in het duister over de oorzaak van deze grote verschillen.

Het team van Red Bull Racing had het zwaar in China. Ze konden niet rekenen op Liam Lawson, die voor de tweede week op rij een teleurstellend weekend afwerkte. Zijn prestaties zorgden voor speculaties, terwijl Max Verstappen op de alarmknop drukte na de kwalificatie. Hij maakte zich grote zorgen over Red Bull, en stelde dat ze het vierde team zijn. In de race viel hij eerst terug, waarna hij in zijn tweede stint zeer goed voor de dag kwam en zich terugvocht naar de vierde plek.

Brandstof

Het verschil in performance tussen de eerste en de tweede stint was opvallend groot. Ook Verstappen weet niet helemaal waardoor dat komt. In gesprek met de internationale media zoekt Verstappen naar antwoorden: "Er zijn eigenlijk drie dingen die dat kunnen veroorzaken, maar ik kijk daar liever eerst met het team naar voor ik een conclusie ga trekken. Persoonlijk denk ik niet dat het te maken heeft met de hoeveelheid brandstof, maar ik kan er ook naast zitten."

Vertoonde de auto ander gedrag?

Verstappen stelt dat het ook niet zo is dat de auto ineens heel ander gedrag begon te vertonen. De Nederlander wordt hiernaar gevraagd, maar zijn antwoord is direct heel duidelijk: "Ik denk het niet, want de auto voelde verder ook precies hetzelfde aan. Ik had gewoon meer grip, terwijl de auto daarvoor eigenlijk nergens meer op reageerde. Aan het einde kwam er ineens wel meer reactie, dus dat wel iets waar we nog naar moeten kijken." Bij Red Bull gaan ze deze week met elkaar om de tafel. Er staat een precies overleg op het programma, waarbij Verstappen ook aanwezig is.