Het team van Racing Bulls leek dit weekend een outsider te zijn voor een goed resultaat. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull mengde zich in de strijd om de punten, maar in de slotfase ging alles fout. Helmut Marko is boos, en stelt dat Racing Bulls de strategie heeft verprutst.

Yuki Tsunoda en Isack Hadjar leken in China allebei in aanmerking te komen voor WK-punten. Ze vochten flinke duels uit met coureurs van grotere teams. Zo kruisten ze bijvoorbeeld de degens met de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli. Toch bleven Tsunoda en Hadjar allebei zonder punten zitten. Ook na de drie diskwalificaties bleven ze met lege handen staan. Hadjar werd elfde en Tsunoda zestiende en laatste.

Strategie

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalt van de prestaties van de coureurs van zijn zusterteam. De Oostenrijkse is niet blij met de strategieën van Racing Bulls, zo laat hij zeer duidelijk weten aan Motorsport.com: "Ik zou zeggen dat ze tenminste met één auto een eenstopper hadden moeten proberen. We zagen dat zodra ze in het verkeer zaten, het heel lastig werd om in te halen. Dat verpestte hun race. Ik denk dat tenminste één puntje mogelijk was, ook omdat hun pace de hele tijd vergelijkbaar was met die van Antonelli. De mensen van de strategie moeten ervoor zorgen dat ze de juiste keuzes maken."

Tsunoda vleugellam

Tsunoda kon er op zijn beurt weinig aan doen dat hij zo slecht voor de dag kwam. De Japanner kampte in de slotfase van de race met onverwachtse vleugelproblemen. Uit het niets stond zijn vleugel scheef, en moest hij een extra pitstop maken. Ook Marko vond dit een nogal vreemde situatie, waar hij na afloop ook vrij duidelijk over was: "Ja, hij heeft niemand geraakt of iets. Misschien lag er iets op de baan of was er een technisch probleem. Ik weet het nog niet."