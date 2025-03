De toekomst van Liam Lawson bij Red Bull Racing is onzeker. De Nieuw-Zeelander lijkt al na twee races voor zijn zitje te moeten vrezen. Teambaas Christian Horner voert de druk nog verder op, en durft niet te bevestigen dat Lawson zijn zitje mag behouden.

Lawson heeft in de eerste twee raceweekenden nog geen enkel WK-punt weten te scoren. Hij kende een rampzalige kwalificatie in Australië, en hij viel daar ook uit door een crash. Dit weekend verpestte hij in China zijn sprint kwalificatie en zijn sprintrace, en in de gewone kwalificatie was hij de langzaamste coureur. In de Grand Prix wist hij zich een beetje naar voren te vechten, maar zijn resultaat viel simpelweg tegen.

Data doornemen

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf eerder al aan dat Lawson het momenteel niet makkelijk heeft. Hij stelde dat Red Bull twee auto's nodig heeft voor de titelstrijd. In gesprek met de internationale media reageerde hij om de geruchten die rondgaan over Lawsons toekomst: "Er zal altijd sprake zijn van speculatie in de paddock, maar de race in China is pas net afgelopen. We nemen alle informatie mee en we gaan daar nog eens heel goed naar kijken."

Veel speculaties

De vraag is dan of Horner kan bevestigen dat Lawson over twee weken nog in de RB21 zit in Japan. De Britse teambaas lijkt er geen zin in te hebben op deze vraag op een positieve manier te beantwoorden: "Er is nog geen sprake van een definitieve afspraak, alles is op dit moment echt puur speculatief. Zoals ik net al zei, de race in China is nog maar net afgelopen, en we nemen de informatie mee naar huis en gaan er eens goed voor zitten. We zijn pas twee races onderweg, maar deze jongens komen allemaal vrij snel op snelheid. Wij moeten de boel gewoon evalueren, dat is het."