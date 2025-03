De dag voor erger en erger voor het team van Ferrari. Zojuist werd bekend dat de wagen van Charles Leclerc te licht is, waardoor er een diskwalificatie dreigt voor de Monegask. Nu blijkt dat ook Lewis Hamilton zich zorgen moet gaan maken, want ook zijn auto kwam niet door de technische keuring.

Bij Leclerc en Alpine-coureur Pierre Gasly waren de auto's 1 kilo te licht. Bij Hamilton gaat het volgens de documenten van de FIA om een te ver afgesleten skid, oftewel de vloer. Dit is ook tegen de technische regels van de FIA, en dit kan ervoor zorgen dat hij wordt gediskwalificeerd. Hij kwam in China als zesde over de streep, nadat hij eerder in het weekend ook de sprintrace op zijn naam had geschreven.

Bodemplaat

Hamilton reed een frustrerende race waarin alles niet ging zoals hij wilde. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was na afloop niet tevreden, maar het kan allemaal nog erger worden voor hem. Volgens het document van de FIA was zijn auto te ver afgesleten aan de onderkant. De wagen was op alle punten van de vloer onder de verplichte negen millimeter afgesleten. En dit is tegen de regels.

Grote kans op diskwalificatie

Hamilton is inmiddels naar de stewards geroepen, waar hij zich samen met iemand van Ferrari zal moeten gaan verantwoorden. De kans is zeer groot dat ze worden gediskwalificeerd voor deze problemen. Dit zou betekenen dat ze uit de uitslag worden gehaald, en alles er anders uit komt te zien. Ook zijn teamgenoot Leclerc wordt waarschijnlijk gediskwalificeerd, aangezien zijn auto te licht was. Voor Ferrari eindigt de race hierdoor waarschijnlijk in een nachtmerrie. Hamilton werd overigens al eens eerder uit de uitslag geschrapt door deze overtreding, in zijn tijd als Mercedes-coureur gebeurde dit na de Amerikaanse Grand Prix in Austin. Daar werd toen een sprintrace gereden.