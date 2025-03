Max Verstappen kende een ietwat moeizame Grand Prix in China. De Nederlandse Red Bull-coureur verloor wat plekjes bij de start, maar wist zich op te werken naar de vierde plaats. Helmut Marko probeerde na afloop te verklaren waarom het allemaal zo lastig ging.

Verstappen klonk op zaterdag niet heel positief over de pace van Red Bull. Hij sloeg alarm, en in de race was het dan ook zaak om beter voor de dag te komen. Verstappen volgde het strategische plan van Red Bull, en alles leek de verkeerde kant op te gaan. Verstappen bleef hangen op de zesde plaats, en het was heel lastig om naar voren te komen. In de slotfase lukte dit, en werkte hij zich op naar de vierde plaats.

Marko zag onzekerheid bij Verstappen

Red Bull-adviseur Helmut Marko probeerde na afloop te verklaren waarom het allemaal zo moeizaam verliep. Bij de Duitse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Op de harde banden waren we net zo snel als de koplopers. We verloren de race op de mediums. De start was ook een beetje ongelukkig, toen Max terugviel. En misschien zat het nog in zijn hoofd dat de mediums relatief kwetsbaar waren en dat hij het te rustig aan deed. Op het moment dat we hem naar binnen haalden, reed hij nog steeds groene tijden. Uiteindelijk waren we net zo snel als de koplopers, we haalden Leclerc in en haalden Russell in, maar toen was het al te laat."

Serieuze podiumkansen

Russell kwam als derde over de streep, dus er was voor Red Bull en Verstappen nog veel meer mogelijk geweest. Marko denkt dat een podium serieus tot de mogelijkheden behoorde: "Met een geslaagde start, zonder twee plaatsen te verliezen en met meer snelheid in de eerste stint, hadden we hier zeker op het podium kunnen eindigen."