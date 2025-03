Liam Lawson beleeft een zeer zwaar weekend in China. De Nieuw-Zeelandse coureur is bezig aan zijn tweede raceweekend als Red Bull-coureur, maar hij staat nu al onder druk. Lawson stelde dat hij tijd nodig heeft, maar dat hij dat niet krijgt. Helmut Marko is het hier volledig mee eens.

Lawson werd vlak voor de kerstdagen door Red Bull aangewezen als de vervanger van Sergio Perez. Het was de bedoeling dat hij Max Verstappen rugdekking kon gaan geven, en dat Red Bull hierdoor een stap naar voren kon zetten. Een exit in Q1 en een crash in de race in Australië waren pijnlijk, maar Red Bull bleef hem steunen. De druk werd echter groter toen hij vandaag de langzaamste tijd reed in de kwalificatie. Het is een resultaat dat niet past bij een topteam.

Geen tijd

Na afloop was Lawson terneergeslagen. Hij baalde van zijn resultaat, en hij zocht naar antwoorden om zijn prestatie te verantwoorden. Uiteindelijk liet Lawson aan de internationale pers weten dat hij simpelweg tijd nodig had, maar die tijd krijgt hij niet van Red Bull. Het was een harde conclusie van Lawson, maar volgens Helmut Marko klopt het als een bus. De Oostenrijkse teamadviseur liet dat weten aan Motorsport.com: "Hij heeft gelijk. Het hangt helemaal van de prestaties af."

Steun van Verstappen

Max Verstappen nam het op voor zijn teamgenoot Lawson. De Nederlander stelde dat Lawson waarschijnlijk sneller zou zijn in een auto van Racing Bulls, omdat deze wagen makkelijker te besturen is. Marko kan daar niet zoveel mee: "Maar uiteindelijk is een heel snelle auto altijd lastig te besturen."

Tsunoda

Terwijl Lawson worstelt, laat Yuki Tsunoda zien hoe het wel moet. Bij Racing Bulls presteerde hij ook in China weer zeer goed, en hij staat ervoor open om Lawson te vervangen bij Red Bull. Marko looft hem: "Hij rijdt voor zijn toekomst. Dat is waar het om draait en dat doet hij heel goed." De vraag is dan of Red Bull hem kan blijven negeren: "Dat bespreken we wel wanneer het zover is."