Williams ontloopt diskwalificatie na knullige vergissing

De stewards hebben een besluit genomen over de zaak van het team van Williams. De Britse renstal maakte gisteren een fout bij het aanleveren van het videomateriaal ter controle van de flexiwings. De stewards hebben besloten dat een forse boete genoeg was.

Williams kende gisteren een aardige sprint kwalificatie in China. Alexander Albon wist door te stoten naar het derde gedeelte van de sessie, en het gevoel bij het team was goed. Na afloop bleek tijdens de technische keuring dat er iets niet aan de haak was. Williams kon namelijk geen videobeelden leveren waarmee de FIA de achtervleugel kan controleren. Dit is in strijd met de technische richtlijn, en dus moest het team zich in alle vroegte melden bij de stewards.

Geen opzet

De stewards concludeerden dat Williams inderdaad een fout had gemaakt, waarmee ze de technische richtlijn overtraden. De stewards concludeerden echter ook dat er hier geen opzet in het spel was. Het ging bij deze zaak simpelweg om een misverstand tussen de FIA en Williams. De Britse renstal kon namelijk geen beelden van de achtervleugel afgeven, omdat er geen SD-kaartje was geplaatst in de camera.

SD-kaartje

Uit het document van de stewards blijkt dat men er bij Williams van uit ging dat er een SD-kaartje zou zitten in de camera die ze hadden ontvangen. Ze baseerden zich op een mail van de technical delegate van de FIA. Williams zat echter mis, want het was de bedoeling dat ze zelf voor een SD-kaartje zouden zorgen. Tijdens de sessies zagen ze wel een rood lampje knipperen op hun camera, maar ze hadden geen idee wat dit betekende. Ze gaven het aan bij de FIA, waarna dus duidelijk werd dat ze een foutje hadden gemaakt.

Boete

De stewards maken duidelijk dat er geen aanleiding is om te denken dat Williams rondreed met een doorbuigende achtervleugel. Wat wel het geval was, is dat ze de regels van de technische richtlijn hebben overtreden. Ze krijgen een boete van 50.000 euro, waarvan 40.000 euro voorwaardelijk. Een diskwalificatie kwam er niet, en Alexander Albon en Carlos Sainz begonnen vanochtend gewoon op hun startplek aan de sprintrace. Dat leverde ze geen punten op.