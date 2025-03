"Marko kondigt veranderingen voor Verstappen aan"

Max Verstappen kwam vandaag als derde over de streep in de sprintrace op het Shanghai International Circuit in China. Verstappen vocht voor wat hij waard was, maar hij wist ook dat dit het maximaal haalbare resultaat was. Helmut Marko stelt dat Red Bull veranderingen gaat doorvoeren voor de kwalificatie.

De sprintrace was de aftrap van de zaterdag in China. Later vandaag staat immers ook de kwalificatie op het programma, en dat is voor veel coureurs ook een zeer belangrijke sessie. Verstappen nam dan ook geen overbodige risico's in de sprintrace van vandaag. De Nederlander wist dat de McLaren van Oscar Piastri sterker was, en hij ging de strijd om de tweede plaats dan ook niet vol aan.

Maximale resultaat

Verstappen liet Piastri passeren, waarna hij genoegen nam met de derde plaats. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko was dit niet meer dan logisch, zo legde hij uit voor de camera van Servus TV: "Max haalde het maximale uit de sprintrace. Hij lette goed op de banden bij de start, maar ze waren vijf of zes rondjes voor het einde helemaal versleten. De voorbanden gingen kapot en we hadden het geluk dat George Russell aan het vechten was met Charles Leclerc, anders was die derde plaats in het geding gekomen."

Veranderingen doorvoeren

Nu de sprintrace erop zit, mogen de teams ook weer zaken aanpassen aan de set-up. Volgens Marko gaat Red Bull dit zeker doen bij de bolide van Verstappen: "We hebben de kwalificatie en misschien voeren we wat veranderingen door, om de druk van de voorbanden af te halen. Dan ziet het er misschien iets beter uit. Maar over het algemeen heb je gezien dat de bandenslijtage hier nog erger is als je met de DRS in het verkeer zit. Ik denk dat we eerder voor een goede positie in de kwalificatie gaan, dan voor bescherming van de banden."