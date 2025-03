Sainz voelt zich nog niet thuis in Williams-bolide

Carlos Sainz kent nog geen hele goede start van het 2025-seizoen. De Spanjaard rijdt natuurlijk dit jaar voor het eerst voor het team van Williams. En hij voelt zich daar nog niet helemaal op zijn gemak.

Eerder gaf de ex-Ferrari-coureur al te moeten wennen aan de andere motor die achterin de auto zit. Nog steeds is hij zoekende en weet teamgenoot Alex Albon nog niet te verslaan. Na afloop van de kwalificatie gaf Sainz vanochtend aan dat hij zich nog niet op zijn gemak voelt in de cockpit.

Teleurstellende resultaten

De Williams-coureur liet nog niet optimale resultaten zien tot nu toe. Vanochtend behaalde hij in de kwalificatie een teleurstellende 13e plek en vorig weekend in Australië viel hij zelfs uit. Alex Albon doet het ten opzichte van Sainz wel aardig goed en dat is aardig teleurstellend voor de Spaanse coureur.

"Ik heb de hele dag geworsteld met de balans en beide sessies waren behoorlijk zwaar”, zei Sainz. "In de sprintkwalificatie hadden we een paar problemen, waaronder een raar gevoel met de stoel waar we naar zullen kijken, maar over het algemeen komt het erop neer dat ik me nog steeds niet thuis voel in de auto. We worstelden met wat balansproblemen en vooral in SQ2 wisten we niet precies waar we de rondetijd moesten neerzetten en reden we een beetje te hard."

Leerproces

Sainz Jr. ziet het vooral ook als een leerproces. Hij moet de auto nog beter leren kennen om alles echt 100% te optimaliseren: "Ik moet nog veel dingen leren en begrijpen en ik weet dat dat met meer kilometers wel komt. Hopelijk kunnen we morgen alles samenvoegen en het resultaat van vandaag verbeteren voor zondag."

"Het is tot nu toe een moeilijk weekend geweest. We proberen de balans van de auto te vinden. Het voelt hier heel anders met de wind en, zoals ik al zei, ik heb moeite om rondetijden te vinden tijdens de kwalificatie."

Banden

Albon denkt dat bandenslijtage een cruciale rol kan spelen tijdens de sprintrace, aangezien veel teams lijken te worstelen met de temperaturen: "Banden zijn niet zo makkelijk om te weten wat je ermee moet doen. Ik denk dat de banden erg gevoelig zijn en lange bochten zoals in China laten de banden harder werken,” zei hij.

"Het is moeilijk om ze op een goede plek te krijgen, dus we zullen vannacht wat werk doen en proberen morgen sterker terug te komen. Ik denk dat de korreligheid een groot discussiepunt wordt, vooral aan de voorkant, wat ook moeilijk is bij weinig brandstof, maar bij veel brandstof loopt het uit de hand. Dus ik denk dat het een zeer gemanagede race wordt. Helaas kan het er de eerste paar ronden een beetje saai uitzien en dan zie je tegen het einde een beetje een race."