Het team van Red Bull Racing is heel erg blij met de sterke sprint kwalificatie van Max Verstappen. De Nederlander kende een goede dag, en noteerde de tweede tijd. Teamadviseur Helmut Marko had dit niet verwacht, en stelt dat Red Bull dacht dat de top zes onmogelijk was.

Red Bull begon zonder al te hoge verwachtingen aan de sprint kwalificatie. De prestaties in de sprint kwalificatie waren niet om over naar huis te schrijven, en Liam Lawson vond zijn waterloo in SQ1. Max Verstappen hield het hoofd echter boven water, en versloeg de oppermachtige McLarens. Hij moest echter genoegen nemen met de tweede tijd, want Ferrari-coureur Lewis Hamilton was 0,018 seconden sneller.

Top zes

Red Bull-adviseur Helmut Marko was heel erg tevreden met het resultaat. De Oostenrijker haalde opgelucht adem, zo gaf hij na afloop eerlijk toe bij Motorsport.com: "Het ging veel beter dan verwacht, ja. We maakten ons zorgen dat we de eerste twee rijen niet eens zouden halen. Op basis van de training zaten we niet eens bij de eerste zes!"

Grote verrassing

Marko legt uit dat Red Bull heeft ingegrepen na afloop van de enige vrije training in China. De Oostenrijker gaat verder met zijn verhaal: "We hebben daarna meerdere dingen aan de auto veranderd en die dingen lijken te werken. Daar kwam vervolgens nog een megarondje van Max bij. De eerste vrije training verliep erg lastig voor ons. We zaten dus niet bij de eerste zes en de bandenslijtage was ook vreselijk. Ik hoop dat we de snelheid van de kwalificatie morgen over een hele stint kunnen vasthouden, maar dit komt in ieder geval als een grote verrassing."

McLaren

Marko is verrast door de sterke prestaties van Ferrari en polesitter Lewis Hamilton. Op een bepaalde manier is hij ook verrast door de prestaties van McLaren, want de favoriet zakte door het ijs: "Maar deze ochtend waren ze nog niet slecht hé, want vanochtend waren ze heel erg snel. Ik weet niet wat er daarna precies is gebeurd, maar het is in ieder geval leuk om te zien dat ze toch niet onverslaanbaar zijn."