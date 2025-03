Max Verstappen gaat dit weekend in China op jacht naar een goed resultaat. De Nederlandse Red Bull-coureur weet dat hij het moet gaan opnemen tegen de McLarens, en hij stelt dat hij veel respect voor hen heeft. Hij moet ook een beetje lachen over het feit dat ze er bij McLaren alles aan doen om niet te worden gezien als de favoriet.

Vlak voor de start van het nieuwe seizoen was Max Verstappen redelijk pessimistisch over de kansen van Red Bull. Hij zag McLaren als de favoriet, en de verwachtingen van zijn eigen team Red Bull waren niet zo hoog. In Australië zag het er allemaal alweer iets beter uit, en kon Verstappen de McLarens redelijk volgen. In de regenachtige slotfase maakte hij het Lando Norris nog heel lastig, maar Verstappen kon de Brit niet meer passeren.

Respect

Iedereen ziet Norris en McLaren dit weekend weer als de favorieten. Norris niet, en hij stelde zelfs dat zijn McLaren heel moeilijk te besturen. Dit zorgde voor hilariteit bij Verstappen in gesprek met De Telegraaf: "Over welke auto had hij het, zijn eigen auto? Weet je zeker dat hij geen grapje maakte? McLaren is heel sterk, ik heb veel respect voor wat ze daar hebben gedaan. Vorig seizoen al, en nu weer. Die auto is heel allround, snel op elke baan. Maar hoe groot het gat is, is lastig te zeggen."

Verschillende scenario's

Verstappen weet zelf heel goed hoe het is om de grote favoriet te zijn. Hij maakt in het vervolg van zijn verhaal dan ook een vergelijking met zijn eigen omstandigheden van vorig jaar: "Het is ook lastig om verschillende scenario's met elkaar te vergelijken. Vorig jaar was ik aan het begin ook aan het klagen over mijn auto, maar toen wonnen we nog wel." Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde dat ze het gat binnen vijf races kunnen dichten, maar zover wil Verstappen niet gaan: "Want het is onmogelijk om zoiets te weten."