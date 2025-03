Sergio Perez staat dit jaar aan de zijlijn in de Formule 1. Hij verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Red Bull na een zeer teleurstellend seizoen. Eén van de partners van Perez steunt hem nog altijd, en deelt een sneer naar Red Bull uit.

Perez kende vorig jaar een waardeloos seizoen in de Formule 1. Na een goede start zakte hij steeds verder weg, waardoor zijn achterstand op teamgenoot Max Verstappen reusachtig was geworden. Perez had zijn contract verlengd, maar aan het eind van het jaar werd duidelijk dat er geen toekomst meer voor hem was bij het team. Vlak voor de kerstdagen werd zijn vertrek officieel, en wees Red Bull Liam Lawson aan als zijn opvolger.

Perez voelde zich niet comfortabel

De prestaties van Perez waren niet goed, maar zijn partners blijven achter hem staan. Jimmy Morales is de directeur van Escuderia Telmex, een raceteam en tevens een sponsor van Perez. In de Formule de 2 podcast geeft hij Red Bull een trap na: "Er spelen veel belangen. Of het nu eerlijk is of niet, de interne druk en de adviezen van Red Bull... Er zijn gewoon te veel problemen. Onze coureur voelde zich er gewoon niet meer comfortabel."

Marko

Bij Red Bull kreeg Perez in zijn laatste seizoen veelvuldig te maken met interne kritiek. Vooral teamadviseur Helmut Marko deelde een aantal keren een sneer uit aan het adres van de Mexicaan. Morales slaat nu terug, en wijst naar gesprekken die hij verder in het verleden voerde met Marko: "We kenden Helmut Marko al. Ik had al een aantal flinke aanvaringen met hem toen we nog maar in de Formule 3 reden. Hij zei tegen mij: 'deze coureur gaat het niet redden'. En weet je wat? Die coureur haalde zelfs het team waarbij ze zeiden dat hij het niet ging redden. We hebben hem als grote jongens de mond gesnoerd."