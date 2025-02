Verstappen koopt nieuwe privéjet van tientallen miljoenen euro's

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlander heeft zich niet veel laten zien in het voorseizoen, maar hij heeft wel een aantal flinke investeringen gedaan. Naast een nieuw jachtschip heeft hij nu ook een nieuwe privéjet aangeschaft.

Verstappen heeft zich in de afgelopen maanden weinig laten zien. Waar andere teams en coureurs veelvuldig de baan opgaan voor TPC-tests of bandentests, is de Nederlander nog niet gesignaleerd op het circuit. Hij nam wel deel aan de virtuele 24 uur van Daytona, en recent kwam hij in het nieuws dat hij in Italië zijn nieuwe jacht in ontvangst had genomen. Nu heeft hij een nieuw pronkstuk op de kop getikt.

Flinke verbetering

Volgens het doorgaans betrouwbare X-account VerstappenJet is er een nieuw vliegtuig geregistreerd op naam van Verstappen. Het zou gaan om een Falcon 8X uit 2022 die is gebouwd door Dassault. Het vliegtuig is geregistreerd met het nummer PH-UTL. Het nieuwe vliegtuig is gehuld in dezelfde kleuren als Verstappens vorige privéjet. Het nieuwe vliegtuig van Verstappen is een flinke verbetering, want de jet kan in één keer ongeveer 12.000 kilometer vliegen. Dit kan nuttig zijn voor vluchten naar circuits in bijvoorbeeld Azië of Zuid-Amerika.

Grootverdiener van de Formule 1

Verstappen vloog voorheen de wereld rond in een Falcon 900EX, het is niet bekend of hij dit vliegtuig nu heeft verkocht. Verstappen heeft voor zijn nieuwe vliegtuig waarschijnlijk tientallen miljoenen euro's betaald. Hij kan dit geld waarschijnlijk wel missen, want Verstappen is volgens het zakenblad Forbes de best verdienende coureur van 2024. Ze schatten zijn inkomsten over het afgelopen jaar op 75 miljoen dollar. Verstappen gebruikt zijn vliegtuig overigens niet alleen voor zichzelf, hij neemt regelmatig collega-coureurs meer die ook wonen in Monaco. Zo vliegt zijn vriend en titelrivaal Lando Norris regelmatig met hem mee.