'Kampioen Verstappen best betaalde coureur van 2024'

Max Verstappen pakte dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. Hij moest er hard voor vechten, maar hij bleef toch aan kop in het kampioenschap. Hij was niet alleen de beste op de baan, het lijkt er ook op dat hij het meest heeft verdiend van alle coureurs.

Verstappen had het dit jaar niet makkelijk in de Formule 1. Zijn Red Bull-bolide was niet langer oppermachtig, en de concurrentie maakte het hem moeilijk. Toch wist hij negen races te winnen, en prolongeerde hij al in Las Vegas zijn wereldtitel. Het leverde hem het nodige zilverwerk op, maar ook het nodige geld. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes was Verstappen namelijk de best betaalde coureur van het afgelopen Formule 1-seizoen.

Verstappen

Forbes heeft berekend welke coureurs dit jaar het meest hebben verdiend. Ze hebben hun cijfers gebaseerd op salaris en bonussen, en ze hebben dus niet gekeken naar mogelijke sponsordeals of andere zaken. Het tijdschrift stelt dat Verstappen het meest heeft verdiend van alle coureurs. Ze schatten zijn inkomsten over dit op 75 miljoen dollar, waarvan 60 miljoen afkomstig is uit zijn salaris en 15 miljoen uit bonussen. Hiermee heeft hij veel meer verdiend dan Lewis Hamilton, die op de tweede plaats is geëindigd in deze ranglijst. Ze stellen dat de Brit 57 miljoen dollar heeft verdiend, waarvan 2 miljoen aan bonussen.

Norris

De top drie in de ranglijst van Forbes werd compleet gemaakt door McLaren-coureur Lando Norris. De Brit kende een sterk seizoen en hij zou 35 miljoen dollar hebben verdiend. Hij zou twaalf miljoen dollar aan salaris hebben verdiend, en 23 miljoen aan bonussen. Aston Martin-coureur Fernando Alonso kende een minder goed seizoen, maar toch verdiende hij volgens Forbes 27,5 miljoen dollar. De top vijf wordt compleet gemaakt door Charles Leclerc, die 27 miljoen dollar heeft binnen geharkt. George Russell (23 miljoen dollar), Oscar Piastri (22 miljoen dollar), Sergio Perez (19,5 miljoen dollar), Carlos Sainz (19 miljoen dollar) en Pierre Gasly (12 miljoen dollar) maakten de top tien van Forbes compleet.