Marko krijgt steun na sneer richting crashende debutant

Isack Hadjar beleefde een pijnlijk weekend in Australië. De debutant crashte in de opwarmronde, en daarna barstte hij in tranen uit. Helmut Marko was daar niet blij mee, en stelde dat het een gênante situatie was. Marko kreeg kritiek, maar volgens Ralf Schumacher bedoelde hij het niet verkeerd.

Hadjar debuteerde in Melbourne in de Formule 1. Zijn debuut was echter geen droom, maar een nachtmerrie. Zijn crash was pijnlijk, en de tranen van de emotionele Fransman waren dan ook begrijpelijk. Op sociale media kreeg hij steun en Anthony Hamilton gaf hem een knuffel, maar Helmut Marko was er niet blij mee. De Oostenrijker deelde een klein sneertje uit naar Hadjar, en stelde dat het vooral gênant was.

Grote teleurstelling

Marko's woorden viel niet goed, en hij kreeg hier kritiek voor. Zelfs Red Bull-teambaas Christian Horner vond dat het wat genuanceerder lag. Marko's harde kritiek moet volgens Ralf Schumacher met een korreltje zout worden genomen. De Duitse oud-coureur en analist spreekt zich uit bij Formel1.de: "Ik zou niet per se hebben gehuild, maar natuurlijk raakt zoiets een jonge coureur. Zijn eerste race, een geweldige prestatie tot op dat moment, en dan het team op zo'n manier teleurstellen, dat is natuurlijk verdrietig."

Marko bedoelt het anders

Schumacher is van mening dat het voor Red Bull-junioren belangrijk is om altijd rekening te houden met de gepeperde mening van Marko. De oud-coureur denkt dan ook dat Marko het allemaal zo bedoelde, hij vindt dat er iets genuanceerder naar mag worden gekeken: "Dan word je ook een beetje bang, vooral bij Red Bull, met de strengheid van iemand zoals Helmut Marko. Ik weet niet welke tranen hier gênant zouden zijn, maar goed, we kennen Helmut Marko wel een beetje, en hij bedoelt het zeker niet op deze manier." Hadjar reageerde zelf niet op de woorden van Marko, maar gaf wel aan dat hij zich schaamde.