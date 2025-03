Lewis Hamilton kende een pijnlijke start van zijn periode bij Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen werd in een regenachtig Australië slechts tiende. Het leverde hem een beetje kritiek op, en ook Martin Brundle is zeer hard voor hem.

Hamiltons overstap naar Ferrari hield de gemoederen maandenlang bezig. Iedereen was benieuwd hoe hij het zou gaan doen, en de verwachtingen waren torenhoog. In het natte Melbourne sloeg Ferrari echter een tactisch modderfiguur. Hamilton mopperde op zijn nieuwe race-engineer, leek wat aanpassingsproblemen te hebben en kwam na een mislukte strategische gok als tiende over de streep. Zijn Ferrari-debuut leverde hem dus slechts één WK-puntje op.

Teleurstellende start

De tegenvallende prestatie leverde Hamilton voor het eerst dit jaar echte kritiek op. Ook oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle is kritisch in zijn nieuwe column voor Sky Sports: "Er waren veel opgetogen woorden en allemaal redenen waarom hij aan het nieuwe stuur moest wennen, maar Hamilton, had je het ook wendt of keert, een teleurstellende start van zijn tijd bij Ferrari."

Tiende plaats

Hamilton zag er het hele weekend wat minder sterk uit dan verwacht. Brundle heeft dat ook gezien, en hij is er ook heel erg duidelijk over: "Achtste op de grid achter zijn teamgenoot Charles Leclerc, een momentje in de eerste bocht, lang achter de Williams van Alexander Albon rijden, het voelde als een eeuwigheid, en hij werd ook nog spectaculair ingehaald door de terugvechtende Oscar Piastri in de laatste ronde. Het leverde Lewis maar één puntje op. De tiende plaats, dat is niet waar hij thuishoort."

Mopperen op engineer

Ook Hamiltons discussies met zijn nieuwe race-engineer Riccardo Adami vielen op. Ze kibbelden voortdurend over allerlei zaken. Brundle plaats hier zijn vraagtekens bij: "Ik snap niet waarom Lewis zo ontevreden was met zijn race-engineer Adami. Ik had het idee dat hij simpelweg relevante en behulpzame informatie wilde doorgeven. Het ging allemaal echt mis nadat Ferrari de gok nam om met slicks op een natte baan te gaan rijden. Dat kostte beide coureurs veel posities op de baan, waardoor het team als zevende in het constructeurskampioenschap Australië heeft verlaten."