Oscar Piastri leek in Melbourne op weg te zijn naar een mooi resultaat in zijn thuisrace. De regen gooide roet in het eten, terwijl hij eerder in de race zijn teamgenoot Lando Norris niet mocht aanvallen. Piastri gaat met het team in gesprek over deze veelbesproken teamorder.

Piastri reed het grootste gedeelte van de Australische Grand Prix vlak achter zijn teamgenoot Lando Norris. Voorafgaand de race was duidelijk geworden dat ze gewoon met elkaar mochten vechten. Maar toen Piastri de aanval wilde openen, kreeg hij te horen dat ze hun positie moesten vasthouden. Piastri luisterde naar de teamorder, en viel vervolgens ver terug toen hij spinde in de regen. Hij finishte uiteindelijk als negende.

Posities vasthouden

De teamorder van McLaren was na afloop het onderwerp van gesprek. Piastri vond het slechts een voetnoot in de race, maar hij legde het wel uit in gesprek met de internationale media: "We moesten daarvoor onze posities vasthouden. Op het moment dat we weer vrij mochten racen, had ik mijn linker voorband dood gemaakt toen ik naar Lando toe reed. Op dat moment was er niet veel meer dat ik kon doen. Dus ja, ik denk dat het waarschijnlijk maar een kleine rol speelde in de race."

Piastri gaat in gesprek met McLaren

Teambaas Andrea Stella stelde dat ze deze keuze maakten vanwege het weer en de achterblijvers. Piastri wil het moment wel graag gaan bespreken met zijn team: "Ik denk dat de race en de omstandigheden nogal extreem waren. We kwamen achterblijvers tegen, en er was maar één droge lijn en we wisten niet of er nog meer regen aan zou komen. Dus ik ga in gesprek met het team, en ik ga proberen beter te begrijpen wat er precies aan de hand was. Maar weet je, ik denk dat het wel duidelijk is dat dit soort calls altijd voor elke kant kunnen komen."