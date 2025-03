Het team van McLaren paste afgelopen weekend in Australië de eerste teamorders van het seizoen toe. Oscar Piastri kreeg te horen dat hij zijn teamgenoot Lando Norris niet mocht aanvallen. Volgens teambaas Andrea Stella wilde McLaren niet dat de coureurs gingen vechten op dat specifieke moment.

Het team van McLaren was oppermachtig op het circuit van Albert Park in Melbourne. Norris en Piastri hadden zich op de voorste startrij gekwalificeerd, maar Max Verstappen wilde de aanval openen. Bij de start pakte hij de tweede positie van Piastri af, maar na een foutje van Verstappen kon de Australiër hem passeren. Piastri wilde daarna de aanval openen op Norris, maar kreeg van zijn team te horen dat ze hij zijn positie moest vasthouden.

Achterblijvers

Het was opvallend, want voorafgaand de race hadden ze nog gezegd dat de coureurs mochten vechten. Tegenover de internationale media kwam teambaas Andrea Stella met een verklaring: "Tijdens de race moesten we relatief wat achterblijvers inhalen, terwijl onze auto's dicht bij elkaar reden en de baanomstandigheden nogal tricky waren, met de intermediates die het wat minder deden qua rubber. Op hetzelfde moment kregen we ook een update binnen over de weersverwachtingen."

Duidelijkheid

Volgens Stella was de beslissing puur gebaseerd op deze factoren. Hij ontkent dan ook dat een bepaalde coureur een voorkeursbehandeling kreeg: "We moesten dus de achterblijvers passeren, en de update over het weer zorgde ervoor dat we voor een korte periode ingrepen bij de interne strijd tussen onze coureurs, totdat we duidelijkheid hadden over het weer. Dit zorgde ervoor dat we wisten hoe we onze banden moesten gebruiken, en toen moesten we eerst ook de kwestie van de achterblijvers goed afsluiten. Toen dit was afgerond en we het weer hadden beoordeeld, mochten ze weer racen."

Tijdelijke teamorder

De coureurs mochten elkaar tijdelijk niet aanvallen, maar het was de vraag of ze dit zelf ook wisten. Stella werd gevraagd of de coureurs wisten dat het tijdelijk was: "De coureurs wisten het toen we de teamorder gaven om de posities vast te houden, en ze wisten het toen we ze vertelden dat ze vrij mochten racen. Maar in de tussentijd ga ik de communicatie met de coureurs nog wel doornemen."