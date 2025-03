Alonso begrijpt niets van zeldzame crash

Fernando Alonso was één van de grootste verliezers van de Australische Grand Prix. De ervaren Spanjaard leek op puntenkoers te liggen, maar hij parkeerde zijn Aston Martin in de muur. Alonso vond het een vreemde crash, en hij wist niet helemaal wat er misging.

Alonso leek zich op zijn gemak te voelen in de regen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen reed geruime tijd rond in de top tien, totdat het misging. In de 34ste ronde leek hij een foutje te maken bij het ingaan van bocht zeven. Hij ging volgas door de gevreesde bocht zes, en daar leek er iets mis te gaan. Hij vloog achterwaarts de betonnen muur in, en de schade was te groot om verder te gaan.

Kostbaar incident

Het was opvallend dat iemand met zo veel ervaring op deze manier van de baan schoot. Alonso wist ook niet helemaal wat er gebeurde, zo legt hij uit aan F1 TV: "Het was een heel kostbaar incident, maar ik weet niet wat ik anders had moeten doen. Ik zal het eerst beter gaan analyseren. Ik denk dat het een ongelukkig incident was. Ik reed tiende, Antonelli reed elfde, ik weet niet of we het puntje vast hadden kunnen houden, maar hopelijk worden we beter. Gelukkig krijgen we over vijf dagen een nieuwe kans."

Alonso ziet kansen

Alonso doelt hiermee op het aanstaande raceweekend in China. Op het circuit van Shanghai wordt er weer gewerkt met het sprintformat, en in Melbourne zag hij genoeg positieve punten om mee te nemen naar de volgende race: "Onze pace was vergelijkbaar met de rest van het middenveld. Ik was aan het vechten met Pierre Gasly, en Antonelli was duidelijk sneller, maar niet in staat om ons in te halen. Dus over het algemeen denk ik dat we allemaal in de mix zitten. Sommige weekenden zullen beter zijn, sommige wat zwaarder, maar we gaan ons best doen onszelf te verbeteren."