Protest levert Mercedes koppositie in constructeurskampioenschap op

Het team van Mercedes kende een verrassend sterke Grand Prix in Australië. George Russell en Andrea Kimi Antonelli kwamen als derde en vierde over de streep. Een protest tegen een straf van Antonelli had effect, want Mercedes heeft McLaren bijgehaald in het constructeurskampioenschap.

Antonelli reed een ijzersterke eerste Grand Prix op het circuit van Albert Park. De jonge Italiaan vocht zich vanuit het achterveld terug naar voren, en hij kwam als vierde over de streep. Hij werd echter teruggezet naar de vijfde plek, omdat hij tijdens een pitstop mogelijk de fout in was gegaan. Hij kreeg een tijdstraf voor een unsafe release, maar daar waren ze het bij Mercedes niet mee eens.

Protest had nut

Na de Grand Prix tekende Mercedes dan ook een protest aan. Ze leverden nieuw bewijs aan, en binnen een paar minuten hadden ze antwoord ontvangen van de stewards. Ze hadden gelijk, en dat zorgde ervoor dat de straf voor Antonelli werd teruggedraaid. Hierdoor werd hij geen vijfde, maar vierde. Het leverde Antonelli een mooi debuut op, en het leverde Mercedes een mooie statistiek op. Ze verlaten Melbourne namelijk als de gedeelde lijstaanvoerder in het constructeurskampioenschap.

Snelste ronde

Ze hebben in Australië 27 WK-punten bij elkaar gereden, en hetzelfde geldt voor het team van McLaren. De Britse renstal won de Grand Prix met Lando Norris, terwijl thuisrijder Oscar Piastri na een spin genoegen moest nemen met een negende plaats. Aangezien er dit jaar geen extra WK-puntje meer wordt uitgedeeld voor de snelste ronde, kreeg Norris dat puntje ook niet. Dit zorgt ervoor dat McLaren en Mercedes op gelijke hoogte staan.

Elk puntje telt

Het protest van Mercedes heeft dus nu gehad, want anders hadden ze deze positie niet in handen gekregen. Een belangrijke kanttekening is dat dit nog maar de eerste Grand Prix van het seizoen is, er kan nog heel erg veel gaan veranderen in het kampioenschap. Volgende week staat er ook weer een sprintrace op het programma in China, en dat betekent dat er dan zeer veel punten kunnen worden binnengehaald. Mercedes liet hiermee echter wel zien dat elk puntje telt, en het kan zeer belangrijk zijn bij het einde van het jaar.