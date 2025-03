Max Verstappen hield in de chaotische Australische Grand Prix het hoofd koel. De Nederlander kwam als tweede over de streep, en hij was meer dan tevreden met dat resultaat. Verstappen en Red Bull bleven rustig tijdens de chaos, en daarmee maakten ze indruk op Helmut Marko.

De Australische Grand Prix in Melbourne was een enorm spektakelstuk. Het was nooit rustig, en de regen zorgde voor veel crashes en Safety Cars. Sommige coureurs kookten figuurlijk over, maar wie luisterde naar de boordradio van Verstappen hoorde enkel rust en kalmte. Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase communiceerden rustig en professioneel, alsof er helemaal geen regen uit de lucht viel.

Acteurs

Het eindresultaat was een tweede plek achter de oppermachtige McLaren van Lando Norris. Het kalme communicatieverkeer tussen Verstappen en Lambiase zorgt voor een grote grijns bij Helmut Marko. De teamadviseur sprak zich uit bij De Telegraaf: "Ze zijn net acteurs. Het is alsof ze een script hebben gekregen en precies weten wat ze moeten zeggen. Max en GP zijn heel goed op elkaar afgestemd. En Max heeft de kwaliteit om duidelijk te communiceren over de radio, in welke situatie dan ook."

Bandenslijtage

Verstappen en Lambiase speelden echter een bijrol in de race van Norris. De Britse McLaren-coureur zag Verstappen dichtbij komen, maar hij hield het hoofd koel. McLaren lijkt nu het sterkste team te zijn, zo geeft Marko ook aan: "Het is in deze periode zaak voor ons om te maximaliseren. Na acht tot tien ronden zien we dat onze bandenslijtage opspeelt en McLaren een seconde sneller is. Maar we hopen dat we het gat met hen over maximaal vijf races hebben gedicht."

Updates?

Marko lijkt met die laatste opmerking te hinten op nieuwe updates voor Red Bull. De Oostenrijker stelde na de race voor verschillende camera's dat er binnen vijf races iets gaat gebeuren. Het is nog onduidelijk om wat voor updates het zou kunnen gaan. In Australië werd duidelijk dat McLaren simpelweg te snel is, en dat Red Bull meer moeite had met de omgang met de banden.