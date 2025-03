Lando Norris maakte in Australië de favorietenrol van McLaren waar. Vrijwel iedereen ging ervan uit dat de zege naar McLaren zou gaan, en dat gebeurde dus uiteindelijk ook. Norris is trots, maar hij kan zich niet vinden in een aantal opvallende beweringen van George Russell.

Russell kwam in Melbourne als derde over de streep achter Norris en Red Bull-coureur Max Verstappen. De Mercedes-coureur had een dag eerder al met de witte vlag gezwaaid, want hij vond dat McLaren veel te sterk was. Russell stelde dat ze zich bij McLaren al kunnen focussen op 2026, want dit jaar worden ze niet meer ingehaald. In de Australische Grand Prix kwam die voorspelling deels uit, maar wist Verstappen de McLarens aardig bij te houden.

Mentaliteit

Na afloop van de Grand Prix werd Lando Norris geconfronteerd met de opvallende uitspraken van Russell. De Britse McLaren-coureur kan er weinig mee en wordt geciteerd door De Telegraaf: "Ik heb die uitspraken van George ook voorbij zien komen. Als dat zijn mentaliteit is, dan is dat prima. Maar dat is niet onze gedachte. Als je nu gaat relaxen, dan faal je gewoon. We weten dat we nog veel werk te doen hebben en dat we onszelf echt kunnen verbeteren. Ik denk wel dat we de favoriet zijn. De auto vliegt, maar er zullen ook races zijn waarin we gaan worstelen."

McLaren gaat eindelijk doortastend te werk

In Melbourne kreeg Norris het in ieder geval niet cadeau. Hij had het extreem zwaar, en hij had in de persoon van Max Verstappen een uitdager van formaat. Norris wees naar de uitdagende omstandigheden: "Het weer en daardoor ook de baanomstandigheden veranderden voortdurend. Het was echt heel stressvol. We hebben steeds de juiste beslissingen genomen. Daarom voelt dit ook als een mooie beloning. Vorig jaar hebben we het soms weggeven, zoals op Silverstone en in Canada. Toen waren we niet doortastend genoeg, nu wel."