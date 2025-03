Oppermachtig McLaren drijft Russell tot wanhoop

George Russell noteerde vandaag de vierde tijd in de kwalificatie in Australië. Zijn achterstand op de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri was niet zo groot, maar Russell maakt zich wel zorgen. Hij stelt dat McLaren zich al bezig kan gaan houden met 2026.

McLaren geldt voor dit jaar als de absolute topfavoriet voor de titel. In de kwalificatie in Melbourne maakten ze die favorietenrol waar, door een 1-2tje te pakken. De punten worden pas op zondag verdeeld, maar bij McLaren krijgen ze langzaam maar zeker meer zelfvertrouwen. De concurrentie maakt zich een beetje zorgen, want de verschillen kunnen groter worden. In de kwalificatie hadden ze een voorsprong van 0,385 seconden op nummer drie Max Verstappen.

2026

Mercedes-coureur George Russell noteerde in Australië de vierde tijd. Hij had een achterstand van 0,450 seconden op de snelste tijd van Norris. Russell laat aan Motorsport.com weten dat hij zich zorgen maakt: "Ze hebben een enorm voordeel, want ze kunnen nu stoppen met het ontwikkelen van hun auto en de focus volledig leggen op 2026. Het is moeilijk om dit gat te dichten."

Theorie over Red Bull

Russell maakt een vergelijking met vorig jaar. Toen verloor Red Bull Racing hun voorsprong, en Russell laat daar zijn eigen theorie op los: "Red Bull begon het vorige seizoen met een grote voorsprong op de rest, maar ik denk niet dat anderen ze hebben ingehaald met de ontwikkeling. Ik denk dat ze iets aan de auto hebben gedaan waardoor ze terugzakten. Als je zes tienden voorsprong hebt aan het begin van het jaar, dan is er niemand in staat dat goed te maken tijdens het seizoen. Dus McLaren bevindt zich in een goede positie voor nu en de toekomst."

Verwachtingen in de regen

Russell durft ook nog niet te zeggen wat zijn kansen zijn voor de race. De verwachte regen geeft hem wel meer kansen: "Morgen is een kans voor iedereen, zoals altijd in de regen. Maar als het droog was geweest, dan denk ik dat het gat McLaren zou groeien bij de racepace. Het draait allemaal om de banden. Als je sterk bent in de derde sector, dan ligt dat aan de banden. Ze doen iets bijzonders, dat is zeker. We hadden gehoopt dichterbij te liggen, maar dit is de realiteit en dat hebben ze goed gedaan."