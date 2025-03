Lewis Hamilton had zich zijn eerste Grand Prix met Ferrari anders voorgesteld. Het werd geen droom, maar een soort nachtmerrie. Hamilton werd slechts tiende na een slotfase waarin alles misging. Hij was blij dat hij de auto uit de muur wist te houden.

Hamilton moest overduidelijk wennen aan zijn nieuwe team. Bij de start kwam hij goed weg, maar moest hij wel de strijd aangaan met zijn teamgenoot Charles Leclerc en Alexander Albon. Toen het in de slotfase begon te regenen, maakte Ferrari een kostbare fout. Hamilton reed even aan de leiding, maar Ferrari maakte op het verkeerde moment een pitstop waardoor Hamilton en Leclerc terugvielen.

Slechter dan verwacht

Hamilton was vooral heel erg blij dat zijn race niet in tranen eindigden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen sprak zich opgelucht uit bij Sky Sports: "Het was heel erg tricky, en het ging veel slechter dan ik had verwacht. De auto was vandaag echt heel moeilijk te besturen. Ik ben gewoon dankbaar dat ik de auto uit de muur heb gehouden, want daar wilde hij vooral heengaan. Ik kan er veel van leren, en ik moest gewoon wennen aan de nieuwe Power Unit in de regen."

Alles was nieuw

Hamilton slaat hiermee voor zichzelf de spijker op de kop. Hij moest namelijk wennen aan heel erg veel dingen bij Ferrari. Tijdens de race was dit goed merkbaar toen zijn nieuwe race-engineer hem tips bleef geven die hij helemaal niet nodig had. "De instellingen die je nodig hebt zijn anders, en je moet anders rijden en de set-up op het stuur is ook anders."

Ondanks dat het een worsteling was, leek Hamilton wel mee te kunnen doen in de strijd om de zege. Hij had zelfs de koppositie in handen: "Ik bleef er zolang mogelijk aanhangen, en reed op een gegeven moment zelfs aan de leiding. Het idee van hoeveel regen er nog zou vallen ontbrak, dus ik denk dat we daar te kort kwamen."