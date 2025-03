Het team van Red Bull Racing kende in Australië een uitstekende start van het seizoen. De Oostenrijkse renstal pakte de tweede plaats met Max Verstappen. In de droge delen van de race was het verschil met McLaren aanzienlijk, maar volgens Helmut Marko hebben ze de achterstand wel redelijk goed gemaakt.

Verstappen ging in Melbourne de strijd aan met de oppermachtige McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. De regen hielp hem, en door de spin van Piastri wist hij de tweede plaats te pakken. Hij had de hoop dat er meer mogelijk was, want hij zette Norris na de laatste herstart flink onder druk. Verstappen probeerde Norris in een foutje te forceren, maar dat gebeurde niet. De tweede plaats bleek het hoogst haalbare te zijn.

Het verschil is kleiner geworden

Na afloop van de Grand Prix was er tevredenheid bij Red Bull. Het ging namelijk veel beter dan ze hadden verwacht. Red Bull-adviseur Helmut Marko legde na de race aan Viaplay uit wat het verschil met McLaren is: "We wisten van de testdagen in Bahrein al dat McLaren flink wat sneller was dan wij. Maar we hebben de achterstand teruggebracht van een halve seconden tot twee of drie tienden. We kunnen de McLarens nu zes tot acht rondjes matchen, maar dan komt de bandenslijtage bij ons eerder."

Het grootste probleem van Red Bull

De bandenslijtage vormt nu het hoofdpijndossier voor Red Bull. Het is volgens Marko dan ook iets waar ze naar moeten gaan kijken: "Dat is het voornaamste probleem waar wij nu aan moeten gaan werken. Maar door deze omstandigheden en de Safety Cars, kon Max paraat staan. In de laatste zes rondjes was hij zelfs de snelste auto, maar er was natuurlijk maar één droge lijn en het was gewoon niet mogelijk om in te halen. Hij probeerde Lando nog wel in een foutje te dwingen, maar hij maakte geen foutje. Maar goed, deze tweede plaats is een goed resultaat voor ons. Al zal het wel een zwaar seizoen worden."