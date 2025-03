Ferrari volledig verrast door rampzalige kwalificatie

Het team van Ferrari sloeg een modderfiguur in de kwalificatie in Australië. Ze leken mee te kunnen vechten met de McLarens en Max Verstappen, maar in Q3 waren ze nergens. Teambaas Frédéric Vasseur zit met de handen in het haar, en hij stelt dat ze dit niet zagen aankomen.

Ferrari werd voorafgaand de kwalificatie door veel mensen gezien als de grootste uitdager van McLaren. In de eerste delen van de kwalificatie kwamen Charles Leclerc en Lewis Hamilton aardig mee, maar in Q3 zakten ze volledig door het ijs. Ze noteerden de zevende en achtste tijd, en ze werden dus verslagen door de Racing Bulls-bolide van Yuki Tsunoda en de Williams van Alexander Albon.

Ferrari had andere verwachtingen

Het was een pijnlijk resultaat, en bij Ferrari hadden ze dan ook geen idee wat er precies aan de hand was. Teambaas Frédéric Vasseur probeert met een verklaring te komen bij de Italiaanse tak van Sky Sports: "Om eerlijk te zijn hadden we deze start niet verwacht. De snelheid was het hele weekend goed. In Q1 en Q2 stonden we achter de McLarens, maar niet met deze achterstand. In Q3 waren we alle snelheid kwijt. Dat is zonde."

Geen paniek

Vasseur wil niet dat er nu paniek losbarst in Maranello. De Franse teambaas gaat verder met zijn verhaal en wijst naar het feit dat dit nog maar het begin van het seizoen is: "Dit is niet direct het einde van het seizoen. Het is pas de eerste kwalificatie van het jaar en de race wordt weer een heel ander verhaal. Maar het is niet waar dat we, vergeleken met de snelheid van vrijdag op zaterdagochtend, niet goed hebben gepresteerd in de kwalificatie."

Wat ging er mis?

De vraag is dan wat er precies verkeerd ging bij de Ferrari's in het derde gedeelte van de kwalificatie. Vasseur weet wel wat er ongeveer aan de hand was, maar hij bleef geheimzinnig doen: "We hebben over het algemeen niet goed gepresteerd vandaag. Met name in de derde sector verloren we veel tijd ten opzichte van McLaren, maar ook deels op Max Verstappen."