Het team van Red Bull Racing kende geen goede eerste dag in Australië. De achterstand op de concurrentie was fors, al was dat ook de verwachting. Helmut Marko ziet het niet zonnig in, en stelt dat de tweede startrij het hoogst haalbare is voor Max Verstappen.

Alle ogen waren vandaag gericht op regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlandse coureur was van tevoren realistisch, en hij rekende niet op een enorm goed resultaat. Hij reed in de eerste twee vrije trainingen uiteindelijk de vijfde en de zevende tijd. Zijn teamgenoot Liam Lawson had een mindere dag met de zestiende en de zeventiende tijd. Het was een valse start voor de jonge Nieuw-Zeelander.

Maximaal haalbare

Red Bull-adviseur Helmut Marko keek na afloop van de tweede vrije training terug op dag één in Melbourne. Grappend begon hij zijn verhaal bij Motorsport.com: "We moeten vooral brandstof uit de auto's halen en met meer vermogen gaan rijden!" Marko wordt dan iets serieuzer: "In de ochtend voelde de auto beter aan. Na veranderingen voorafgaand VT2 was de auto nerveuzer en ging die soms van onder- naar overstuur. We kunnen de tijden van McLaren niet rijden, we zitten er twee of drie tienden achter. Ik denk dus dat de tweede startrij het maximaal haalbare is."

Wie zijn de concurrenten?

Marko is van mening dat McLaren sneller is over zowel één rondje als in de longrun. Verstappen reed slechts een korte longrun, maar volgens Marko heeft Red Bull hier veel van geleerd: "De snelste ronde van Max in die run was een tijd van 1:21:5. Dat was exact drie tienden langzamer dan Norris, al denken we voor morgen nog wel een betere afstelling te kunnen vinden." Marko wijst ook naar Ferrari: "Die waren ook snel, vooral Leclerc. Achter McLaren zal het erg spannend worden tussen Mercedes, Ferrari en ons."

Lawson

Het lijkt erop dat Red Bull deze week maar met één auto kan gaan meestrijden. Liam Lawson reed namelijk een aantal tegenvallende rondjes, maar volgens Marko moet hier wel met een korreltje zout naar worden gekeken. De Oostenrijkse adviseur stelt dat men hier naar een andere meetlat moet kijken: "Hij had wel dezelfde specificatie als Max, maar je moet Liam eerder vergelijken met Antonelli, die is hier ook voor het eerst. Qua rondetijden waren ze min of meer gelijk."