Marko woest op de FIA na veelbesproken regelwijziging

Vanaf dit raceweekend gaat er iets veranderen in de Formule 1. De FIA gaat namelijk strenger controleren bij de achtervleugels, terwijl ze vanaf de Spaanse Grand Prix ook de voorvleugels beter gaan controleren. Helmut Marko vindt dit geen goede zaak, en hij is zeer kritisch.

De doorbuigende vleugels speelden vorig jaar een hoofdrol in de Formule 1. Meerdere teams werden beschuldigd van het rijden met deze zogenaamde flexiwings. De FIA stelde dat deze vleugels niet illegaal waren, en ze weigerden in 2024 dan ook in te grijpen. Onder meer bij Red Bull waren ze hier niet blij mee. Begin dit jaar maakte de FIA echter een U-turn, en kondigden ze strengere controles aan. Vanaf dit weekend kijken ze naar de achtervleugels, en vanaf Spanje naar de voorvleugels.

Te gek voor woorden

Dit betekent echter wel dat de teams in de eerste fase van het seizoen wel met flexende voorvleugels mogen rijden. Red Bull-adviseur Helmut Marko reageert woest bij Auto, Motor und Sport: "Nu heeft iedereen, behalve de kleine teams, een vleugel gebouwd die doorbuigt. Het is te gek voor woorden dat ze je midden in het seizoen kunt weggooien. De nieuwe regel moet geleden vanaf het begin van het seizoen, of helemaal niet. De FIA had moeten beseffen dat de regels zo moeten worden opgesteld dat er geen grijze gebieden zijn."

Marko heeft medelijden met FIA

Volgens Marko is een volledige controle van de doorbuiging van de vleugels praktisch onmogelijk. De Oostenrijkse teamadviseur heeft echter wel een beetje medelijden met de FIA: "De teams beschikken simpelweg meer mankracht dan de FIA. Die arme Nikolas Tombazis staat er alleen voor, recht tegenover een leger aan engineers met slimme ideeën. Om onszelf hiertegen te beschermen, moeten de regels gewoon duidelijker worden. Dan is er in zo'n kader geen interpretatie meer mogelijk voor ons. Wat niet kan worden geverifieerd, mag gewoon niet worden toegestaan."