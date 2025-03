Mercedes laat Verstappen links liggen: geen interesse meer

Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte vorig jaar regelmatig met Max Verstappen. Hij deed er alles aan om de Nederlander naar Mercedes te halen, maar hij kreeg geen reactie. Vlak voor de start van het nieuwe seizoen stelt Wolff nu dat Verstappen niet op zijn radar staat.

Verstappen speelde vorig jaar een grote rol op de rijdersmarkt. Alhoewel hij vastlag bij Red Bull, probeerde Mercedes hem los te weken. Verstappen bleef Red Bull trouw, en Mercedes schakelde door naar Andrea Kimi Antonelli. Verstappens naam wordt ook dit jaar weer in verband gebracht met andere teams. Zo wordt hij gezien als een optie voor Aston Martin, terwijl sommigen dachten dat hij al zo goed als rond was met Mercedes. Jos Verstappen ontkende dat echter.

Verstappen niet op Mercedes-radar

Maar volgens Mercedes-teambaas Wolff is er geen sprake van een akkoord. Sterker nog, Wolff heeft geen interesse meer in Verstappen. In Australië legde hij dat uit en hij wordt geciteerd door BBC Sport: "We moeten ons concentreren op onze eigen line-up. Ik flirt niet met iemand van buiten als ik een goede relatie heb. Dus momenteel staat een overstap van Verstappen niet op onze radar. Ik heb niet het plan om mijn aandacht weg te halen bij onze jongens. Ik wil ervoor zorgen dat George snel duidelijkheid of een contract heeft."

Snel om tafel met Russell

Met 'George' doelt Wolff vanzelfsprekend op George Russell. De Brit moet dit jaar de kar gaan trekken bij Mercedes, en hij moet ook gaan presteren. Russell beschikt namelijk over een aflopend contract, maar op dit moment wil Wolff hem niet laten lopen. De Oostenrijker denkt niet dat zijn coureurs willen vertrekken: "Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen, integendeel. Ik denk dat we wel wat tijd gaan vinden voor de zomer. We zullen dat op tijd gaan doen, zonder dat we het seizoen echt verstoren."